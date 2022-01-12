كأس أمم أفريقيا: جرادل يمنح كوت ديفوار الفوز على غينيا الاستوائية

كان هدف ماكس آلان جرادل المبكر كافيا لفوز كوت ديفوار 1-صفر على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأربعاء لكن الفريق الخاسر أثبت أنه ليس فريسة سهلة في المجموعة الخامسة.

وقاد جرادل تشكيلة قوية لكوت ديفوار، إذ جلس ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس على مقاعد البدلاء، وسجل من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة خلال انطلاقة واعدة في استاد جابوما.

ونال إبراهيم سانجاري فرصتين لمضاعفة النتيجة لكن غينيا الاستوائية، وهي واحدة من أصغر دول القارة، كافحت وصنعت العديد من الفرص الخطيرة أمام منافس من الوزن الثقيل وأخفق القائد إميليو نسوي في استغلال أفضلها.

وفي وقت سابق فاز منتخب مالي على نظيره التونسي بهدفٍ وحيد، الأربعاء، في مستهل منافسات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021“.

هدف الفوز الثمين سجله منتخب مالي عند الدقيقة 48 من ركلة جزاء نفذها المهاجم إبراهيما كوني، بعد لمسة يد على إلياس السخيري في المنطقة المحظورة.

وأضاع المنتخب التونسي فرص التعادل بعدما أهدر وهبي الخزري ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 77.

المباراة شهدت واقعة غريبة، حيث أعلن الحكم نهاية اللقاء في الدقيقة 85، قبل أن يتراجع ويكمل المباراة ثم ينهيها في الدقيقة 89، مما أثار اعتراض لاعبي تونس وجهازهم الفني.

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وطاقمه بشدة على الحكم الذي غادر الملعب وسط حراسة أمنية.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

ومنح هذا الفوز مالي ثلاث نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل مباراة موريتانيا وغامبيا.