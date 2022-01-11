الفيفا يحقق في قضية "اعتداء جنسي" من 3 مدربين على أطفال في الغابون

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا داخليا في قضية اتهام ثلاثة مدربين من دولة الغابون بالاعتداء الجنسي على مئات الأطفال.

وقال متحدّث باسم الهيئة الدولية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”نظرا لخطورة المزاعم، يمكننا أن نؤكد أن لجنة الأخلاقيات المستقلة في فيفا قد فتحت تحقيقا“.

ويعتبر باتريك أسومو إيي، المدرّب السابق لمنتخب ما دون 17 عاما، أحد المتهمين الثلاثة، وقد أوقف في 20 ديسمبر (كانون الأول) الفائت بتهمة اغتصاب قاصرين.

كما وُجّهت اتهامات إلى أورفي ميكالا وتريفيل مابيكا، وكلاهما مدربان في ناديين.

ويواجه المتهمون الثلاثة حكما بالسجن 30 عاما بحال إدانتهم.

ووصف الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا القضية بأنها ”خطيرة للغاية وغير مقبولة“.

في ديسمبر (كانون الأول) أيضا، قُبض على مدرب التايكوندو المعروف مارتن أفيرا للاشتباه في ممارسة الجنس مع ”العديد من الضحايا“ الأطفال.

يذكر أن منتخب الغابون تغلب على جزر القمر 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمس الإثنين.

سجل آرون بوبيندزا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الغابوني في الدقيقة 18.

بدأت المباراة بأداء ضاغط من جانب منتخب جزر القمر، الذي أراد أن يفاجئ خصمه الغابوني منذ البداية، محاولا وضعه في منطقة جزائه.

وبرهن منتخب جزر القمر على ذلك بضغط لاعبيه على حامل الكرة بكل قوة في أغلب الهجمات، الأمر الذي منع وصول الكرات إلى المهاجم جيم ألفينا.

ورغم ضغط منتخب جزر القمر، إلا أن منتخب الغابون نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق آرون سالم بوبيندزا، الذي تسلم كرة من ألفينا خارج منطقة جزاء جزر القمر، ليخترق المنطقة ويسدد في أعلى مرمى علي أحمادا، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 16.

وبعد الهدف أمسك منتخب الغابون بزمام الأمور، وسيطر على مجريات المباراة، وحرم منافسه من امتلاك الكرة، وشن العديد من الهجمات على مرمى أحمادا، دون أن يسفر ذلك عن تسجيل الهدف الثاني.

ولم تسفر محاولات منتخب جزر القمر رغم سيطرته عن تسجيله هدف التعادل، وحافظ المنتخب الغابوني على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوزه 1-0.