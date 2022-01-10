الصحف الرياضية: "التحدي الثلاثي في كأس السوبر الإسباني".. و"إبراهيموفيتش وهيرنانديز وقود ميلان"

شكلت نتائج لقاءات الدوريات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وتأهل ليفربول وتوتنهام وإقصاء آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخبار برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز رافائيل نادال ببطولة ملبورن للتنس، وغياب إيريك غارسيا عن برشلونة 5 أسابيع للإصابة، وفرض رالف رانجنيك القانون في مانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية على خيتافي 1-0 واستمرار مطاردة ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يبدو قويا“.

كما اهتمت بكلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: ”تشافي قلق بشأن السذاجة الدفاعية“، و“أسينسيو يفوز بمعركة لعب السوبر“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة ميلبورن للتنس، وتعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2، وكتبت: ”هدف الدوري لم يكن كافيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة قبل السفر للسعودية لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وكتبت: ”التحدي الثلاثي في كأس السوبر الإسباني“.

كما تحدثت عن أخبار السوبر الإسباني وبرشلونة، وكتبت: ”برشلونة وريال مدريد يسافران اليوم إلى السعودية“، و“إيريك غارسيا يغيب 5 أسابيع للإصابة“، و“مشاركة فيران توريس وبيدري مرهونة باختبار كورونا“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2 في الدوري الإسباني، وفوز رافائيل نادال ببطولة ملبورن للتنس، وكتبت: ”نادال يبدأ العام بلقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، وعدم تعافي فيران توريس وبيدري من فيروس كورونا، وكتبت: ”في الهواء“، و“سقوط جديد: إيريك غارسيا يغيب 5 أسابيع للإصابة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز إشبيلية على خيتافي 1-0، وتعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2، وكتبت: ”هدف رافا مير يبقي إشبيلية في قطار الصدارة“، و“ردة فعل أتلتيكو مدريد تمنحه نقطة في السيراميكا“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة ملبورن للتنس، وكتبت: ”أول لقب لنادال منذ مايو“.

آس

ركزت الصحيفة على وضعية ريال مدريد وبرشلونة الحالية قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: ”عالمان“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-2 وهدف رائع لأنخل كوريا وفوز إشبيلية على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”يا له من هدف“، و“كعب رافا مير يبقي إشبيلية في المنافسة على الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة ملبورن للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال يعود للألقاب“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على خروج آرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام نوتنغهام فورست 1-0 ولعب الفريق بأقمصة بيضاء تشبه ريال مدريد، وكتبت: ”آرسنال بدا وكأنه ريال مدريد لكنه لعب مثل فريق حانة“.

كما اهتمت بتأهل ليفربول وتوتنهام للدور الرابع، وكتبت: ”لوكاس مورا وهاري كين ينقذان كونتي“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر يونايتد، وكتبت: ”رانجنيك يضع القانون على كسلاء مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان 1-1 في قمة لقاءات الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليون بمخالب وباريس سان جيرمان يتمرد“.

كما اهتمت بفوز نيس بعشرة لاعبين على ستاد بريست 3-0، وكتبت: ”بعشرة لاعبين نيس جميل جدا“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 4-3 على روما في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس مميز“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ميلان على فينيزيا 3-0 وإنتر ميلان على لاتسيو 2-1 في صراع قطبي ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز وقود ميلان“، و“إنتر ميلان الفوز الثامن على التوالي“.