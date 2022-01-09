منتخب الكاميرون يهزم بوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم أفريقيا

افتتح منتخب الكاميرون كأس أمم أفريقيا بالفوز 2/1 على بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الأول سجله غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للكاميرون سجل منها فينسيت أبو بكر هدف التعادل في الدقيقة 40.

واستمرت الإثارة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمنتخب الكاميرون سجل منها فينسيت أبو بكر الهدف الثانيه له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 45+3.

ورفع الفوز رصيد منتخب الكاميرون إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتذيل منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة.

ويلعب في وقت لاحق منتخب إثيوبيا مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى من المجموعة نفسها.

ويوم غد الإثنين يلعب منتخب السنغال مع زيمبابوي، والمغرب مع غانا، وغينيا مع مالاوي، وجزر القمر مع الغابون.

وكان من المقرر أن تقام البطولة العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقام كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير في الكاميرون.

وسبق لمنتخب الكاميرون أن توج بكأس أمم أفريقيا 5 مرات، أعوام 1984، و1988، و2000، و2002، و2017.

يشار إلى أن منتخب مصر أكثر من توج ببطولة أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب آخره عام 2010، مقابل 5 للكاميرون و4 لغانا، و3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو، في حين توجت منتخبات زامبيا وتونس وجنوب أفريقيا والمغرب والكونغو والسودان وأثيوبيا بلقب لكل منها.

وتدافع الجزائر عن لقبها وتدخل البطولة بعد سلسلة طويلة خالية من الهزيمة وتشمل الفوز باللقب في النسخة الماضية في مصر 2019.

وتضم دائرة المرشحين دائما من شمال أفريقيا أيضا مصر والمغرب وتونس في البطولة التي تقام كل عامين، لكنهم خيبوا الآمال في النسخ الأخيرة، وبالتحديد منتخب المغرب الذي خاض المشاركات السابقة بتشكيلات مدججة بالنجوم لكنه لم يرتق للتطلعات.

ومن غرب أفريقيا يدخل الأبطال السابقون غانا وساحل العاج ونيجيريا المنافسات بمعنويات مرتفعة لكن مستواهم لم يكن مقنعا في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أنه ارتفع عدد اللاعبين بالتشكيلة في البطولة من 23 إلى 28 لاعبا لمواجهة الآثار المحتملة للفيروس.