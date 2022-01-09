رياضة

الصحف الرياضية: "برشلونة يتعطل وتشافي يغضب".. و"فضيحة في سانتياغو بيرنابيو"
تاريخ النشر: 09 يناير 2022 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 09 يناير 2022 7:10 GMT

الصحف الرياضية: "برشلونة يتعطل وتشافي يغضب".. و"فضيحة في سانتياغو بيرنابيو"

شكل فوز ريال مدريد "المتصدر" على فالنسيا وتعادل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، ونتائج الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الذي شهد إقصاء نيوكاسل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شكل فوز ريال مدريد ”المتصدر“ على فالنسيا وتعادل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، ونتائج الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الذي شهد إقصاء نيوكاسل يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأزمة مانشستر يونايتد ومفاوضات كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله لتحديد مستقبله، وتطورات قضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش وبطولات التنس في أستراليا، التي شهدت تأهل رافائيل نادال لأول نهائي في السنة، وأبرز لقاءات الأحد في دوريات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 4-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، وكتبت: ”إنهم يمرحون“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام غرناطة 1-1، وكتبت: ”برشلونة يتعطل وتشافي يغضب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيميوني لا يريد المزيد من الانتكاسات“.

كما اهتمت بالإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال أول نهائي وانتقادات من صربيا“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني وتصريحات تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تشافي: أنا غاضب حقا، لقد كانت أخطاءنا“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد المتصدر على فالنسيا 4-1 والجدل بشأن ضربة جزاء كاسيميرو، وكتبت: ”فضيحة في سانتياغو بيرنابيو“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لعنة النهاية“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-1، وكتبت: ”ثنائية من بنزيما وأخرى من فينيسيوس تطلقان ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”فريق دييغو سيميوني لتأكيد الأفضلية في ملعب صعب“.

الصحيفة اهتمت بلاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”ملبورن أول نهائي لرافائيل نادال في السنة الجديدة“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مفتوح على مصراعيه“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام غرناطة 1-1، وكتبت: ”خطوة أخرى إلى الوراء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”منافسة من دوري الأبطال“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولات التنس في أستراليا، وكتبت: ”العالم ينظر لأستراليا“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الأزمة الداخلية لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”أجرى كريستيانو رونالدو محادثات أزمة مع وكيل أعماله خورخي مينديز بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد“، و“طالب هاري ماغواير زملاءه في الفريق بإظهار الموقف الصحيح لإنقاذ موسمهم“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وركزت على إقصاء نيوكاسل يونايتد بعد الخسارة أمام كامبردج يونايتد 1-0، وكتبت ”مثير للشفقة“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكتبت: ”فنانون“.

كما اهتمت بتطورات قضية منع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم في التنس، من دخول أستراليا وكتبت: ”جدل جديد بشأن ديوكوفيتش“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراتي روما ويوفنتوس، وإنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”زانيولو امتياز وأليغري برفقة ديبالا“، و“ساري يحاول وسيميوني إنزاغي يستعد“.

الصحيفة اهتمت بقرار السلطات الإيطالية تحديد عدد الجماهير في الملاعب بـ5000 مشجع.

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