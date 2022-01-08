قبل الافتتاح بـ24 ساعة.. بوركينا فاسو تطالب بإعادة فحص كورونا بعد إصابة 5 لاعبين أساسيين

استنكر قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري إجراءات اختبار فيروس كورونا التي وصفها ”بالفاضحة“ في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن جاءت نتيجة اختبار ما يصل إلى خمسة لاعبين والمدير الفني كامو مالو إيجابية قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الكاميرون صاحبة الضيافة في افتتاح البطولة.

وقال مهاجم أستون فيلا في مؤتمر صحفي في ياوندي، يوم السبت،نقلت وقائعه محطة ”فرنسا 24“ التلفزيونية: ”إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة“.

وأضاف تراوري: ”يجب على السلطات مراجعة اللجنة المنظمة. لا يمكننا قبول هذا القرار. يجب إعادة الاختبارات للاعبينا أصحاب الحالات الإيجابية“.

شبح فيروس كورونا يخيم على كأس الأمم الأفريقية https://t.co/S3d8fdxL14 pic.twitter.com/7RBJqQNvZj — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وأصبح تراوري ثالث أصغر لاعب في تاريخ كأس الأمم عندما شارك بديلا في نهائيات 2012 بالجابون وعمره 16 عاما.

وانتقل تراوري إلى أكاديمية تشيلسي من بوبو-ديولاسو وشارك في مباراته الأولى مع النادي اللندني في 2015 في دوري أبطال أوروبا أمام مكابي تل أبيب. أعير لاحقا إلى ناديي فيتيس أرنهيم وأياكس أمستردام في هولندا قبل انتقاله نهائيا إلى أولمبيك ليون.

وعاد تراوري، الذي يلعب شقيقه آلان أيضا في المنتخب الوطني، إلى إنجلترا في 2020 عندما انضم إلى أستون فيلا.

وقال مساعد المدرب فيرمين سانو، الذي حل محل مالو: ”لدينا أربع أو خمس حالات كوفيد-19، معظمهم من لاعبي الفريق الأساسيين، ولن نذكر أسماء“.

وتابع سانو الذي انتقد اللجنة المنظمة التي أرسلت إلى مقر بعثة بوركينا فاسو فريقين طبيين مختلفين لاختبار الفريق: ”هذا يضع كل شيء موضع تساؤل، لكننا نثق في اللاعبين الذين سيحلون محلهم“.

”ظهر فريق طبي صباح أمس (الجمعة) في فندقنا لإجراء الفحوصات، وعندما حاولنا فهم من أرسلهم، أخبرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بوضوح أنهم لم يرسلوهم، لذا رفضنا القيام بالفحوصات“.

”وصل فريق آخر في الساعة 10 مساءً، على ما يبدو فريق الكاف، أجرينا الاختبارات التي أبلغتنا بـ 4 إلى 5 حالات إصابة بفيروس كورونا. أقول 4 أو 5 لأنهم يقولون إن أول لاعب لدينا تم اختباره لم يخضع للفحص“.

ويشكك وفد بوركينا فاسو في حقيقة أن الاختبارات لم تكن اختبارات فحص كوفيد-19، والتي يجب إجراؤها قبل 48 ساعة من المباراة، وقد طلب رأيًا ثانيًا.

واحتلت بوركينا فاسو المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم عام 2013 وقد شاركت في البطولة 11 مرة.