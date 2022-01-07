هدف سجله "لاعب متوفي من نعشه" يسعد الجماهير حول العالم (فيديو)

احتفى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بلاعب ميت من تشيلي رتب له زملاؤه لتسجيل هدف من نعشه قبل تشييع جنازته تكريما لموهبته الكبيرة في هز الشباك.

وتوفي خايمي اسكاندار في الأيام الأخيرة لعام 2021 لكن أصدقائه في فريق أباريسيون دي بايين التشيلي أرادوا الاحتفاء بحياة المهاجم الهداف.

ووضعوا نعشه في منطقة الجزاء وسدد زميله الكرة في النعش لترتد في المرمى وسط هتافات العشرات من الجماهير المتحمسة بهذا الهدف الأخير في حياة اللاعب الراحل.

وأطلق البعض الألعاب النارية بينما عانق آخرون النعش المغطى بألوان الفريق.

Y todavía hay gente que dice que son 22 tipos corriendo detrás de una pelota… 🙄 ❤️ Así homenajearon en la ciudad chilena Paine a Jaime Escandar, goleador del Club Parición de Paine y apodado Negro Manfla, quien falleció en el arranque del 2022. ¡Tremendo! pic.twitter.com/g8MlmK0tbP — Diario Olé (@DiarioOle) January 4, 2022

ورغم عدم شهرة هذا اللاعب انتشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الثالث من يناير في منطقة على مشارف سانتياغو على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع عديدة في أمريكا الجنوبية.

وقال فيليبي أوريانا الذي صور هذا المقطع ”هذا الرجل وراء وحدتنا.

”هذا هو الإرث الذي تركه هذا الرجل.. لم نكن نعتقد أن (الفيديو) سينتشر بهذا الشكل في جميع أنحاء العالم لأنه كان رجلا عاديا“.

وقال نادي أباريسيون على فيسبوك ”إنه هدف مختلف تماما. تم الاحتفال به بالدموع“ مضيفا أن المهاجم ”احتفل من السماء بكل روحه“.

وتابع: ”إرثك سيبقى للأبد“.

واقعة سابقة

ولا تعد هذه الواقعة جديدة في عالم كرة القدم، حيث حدث نفس الموقف من قبل في عام 2020، حيث قام زملاء لاعب كرة القدم المكسيكي، ألكسندر مارتينيز، والذي توفى عن عمر 16 عاما بحفل وداع زميلهم في ملعب لكرة القدم.

وحمل أصدقاء ورفاق مارتينيز، نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفا أخيرا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

يوكان اللاعب المكسيكي المراهق لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة ”أكاتلان دي بيريز فيغيروا“ الجنوبية مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وكان مارتينيز يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، وانتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.