رسميا.. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة "TheBest"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم الجمعة، عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة ”TheBest ”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ويتواجد الدولي المصري وهداف ليفربول محمد صلاح بجانب ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والأرجنتين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

محمد صلاح يتواجد للمنافسة على جائزة ”TheBest“ ضمن القائمة النهائية المكوّنة من 3 لاعبين، للمرة الثانية، بعدما كان متواجدًا في عام 2018 بجانب رونالدو ومودريتش، عندما فاز بها الكرواتي.

وسيتم الإعلان عن الفائز بتلك الجائزة في حفل سيُقام يوم 17 يناير من العام المقبل، 2022.

رسميًا.. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم #thebeast #FIFATHEBEST pic.twitter.com/fGPcRY8wWK — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

يُذكر أن روبرت ليفاندوفسكي فاز بتلك الجائزة في العام الماضي، بعد التفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويستعد صلاح لقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تستضيفها الكاميرون من يوم 9 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مع كل من منتخب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بالترتيب

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ، لإحراز لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المسابقة بموسم واحد، الذي كان مسجلا باسم أسطورة بايرن جيرد مولر.

كما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، ونال مع برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

أما صلاح فيتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 16 هدفا، علما بأنه حل ثانيا في الترتيب وراء مهاجم توتنهام هاري كين في سباق الهدافين بالموسم الماضي.

وحصل ميسي في نوفمبر الماضي على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وجاء ليفاندوفسكي وصيفا واحتل صلاح المركز السابع.