جماهير كروزيرو تحتج على رونالدو المالك الجديد للنادي

احتجت مجموعة من جماهير كروزيرو المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم خارج مقر النادي على المالك الجديد رونالدو.

وكانت جماهير كروزيرو غاضبة من قرار الإدارة برحيل أحد اللاعبين، وهتفت ضد رونالدو.

976 jogos. O maior ídolo do Cruzeiro no século – talvez o maior da história. O maior símbolo da Raposa chutado da sua casa sem ter opção de ficar. O que a gestão Ronaldo Nazário acaba de fazer com o Fábio é um exemplo de injustiça. Exemplo do que não se fazer com um ídolo. pic.twitter.com/3D3pZbsr4F — Guilherme Alves (@Gui_alvesc) January 6, 2022

وجاء الاحتجاج بعد يوم من إعلان الحارس المخضرم فابيو رحيله عن النادي الذي انضم إليه في 2005.

وقال فابيو في خطاب، إن الإدارة الجديدة لم تحترم اتفاقه مع الإدارة السابقة.

وكتب فابيو في حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”توصلت لاتفاق لتجديد عقدي مع النادي… لكن الإدارة الحالية لم تمنحني هذا الخيار“.

وأشار فابيو، الذي خاض 976 مباراة مع كروزيرو، إلى أنه اتفق على تجديد عقده لعام واحد، لكن الإدارة الجديدة عرضت عليه التمديد لثلاثة أشهر فقط.

وكان رونالدو مهاجم البرازيل وريال مدريد وكروزيرو السابق اشترى النادي الشهر الماضي مقابل 400 مليون ريال برازيلي (70 مليون دولار)، وأعلن أن الأولوية تخفيض النفقات للتعامل مع ديون النادي.

وهبط كروزيرو إلى الدرجة الثانية قبل عامين.

وأعلن رونالدو شراء 90% من أسهم كروزيرو في 18 من ديسمبر الماضي، وكان مقررا أن يترأس ”الظاهرة“ يوم الأحد، مجموعة من الفعاليات التي ستقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في العام 2019.

وبدأ رونالدو مسيرته المهنية في كروزيرو، الذي تدرب فيه بين عامي 1992 و1994 عندما بدأ مغامرته الأوروبية التي نقلته إلى آيندهوفن وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان الذي عاد منه إلى البرازيل في العام 2008 للاعتزال في كورينثيانز في العام 2011.

إقالة لوكسمبورغو

وفي 28 ديسمبر، أعلن كروزيرو إقالة المدرب فانديرلي لوكسمبورغو.

وأعلن النادي المنتمي لمدينة بيلو هوريزونتي، في بيان رسمي: ”من أجل ضبط الحسابات لتتماشى مع ميزانية النادي الحالية، قررت الإدارة عدم تجديد عقد اللجنة الفنية الحالية“.

وكان لوكسمبورغو (69 عاما)، قد جلس على مقعد المدير الفني لأحد أعرق أندية البرازيل في أغسطس الماضي، بهدف إعادته مرة أخرى للدرجة الأولى، ولكنه فشل في مهمته، حيث احتل الفريق المركز الـ14 في دوري الدرجة الثانية الذي سيبقى فيه لعام آخر.

إصابة رونالدو بكورونا

يشار إلى أن رونالدو نازاريو رئيس بلد الوليد الإسباني أصيب بفيروس كورونا قبل أيام، ويخضع للعزل المنزلي في ساو باولو حيث ظهرت عليه أعراض طفيفة.