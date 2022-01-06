زوجة مهاجم سيراليون تركع على قدمه وتدعو له قبل كأس الأمم الأفريقية (صورة)

تكررت واقعة ركوع الأمهات والزوجات على أقدام أبنائهن وأزواجهن على التوالي من لاعبي المنتخبات الأفريقية والصلاة من أجل التألق في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم الأحد المقبل في الكاميرون في تقاليد أفريقية غريبة.

وودعت حوا تومبو زوجة موسى نوح كامارا مهاجم منتخب سيراليون والمشهور باسم موسى تومبو زوجها قبل سفر البعثة إلى الكاميرون، وذلك بالركوع على قدمه والإمساك بساقيه والصلاة من أجل تألقه في كأس الأمم الأفريقية بينما كان يحاول إيقافها من على الأرض.

وحوا تومبو تزوجت من مهاجم سيراليون الشهر الماضي بعد شهور من الخطوبة، ويبدو أن زوجها سيرحل عنها لأول مرة منذ زواجهما في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني جون كيستر المكونة من 28 لاعبا، والتي ستفتتح مبارياتها في البطولة بمواجهة الجزائر حاملة اللقب يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الخامسة على ملعب جوبوما بدوالا بالكاميرون.

وتخوض سيراليون منافسات البطولة في مشاركتها الثالثة ضمن المجموعة الخامسة بجانب الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وكان صمويل تشوكويزي مهاجم نيجيريا وفياريال الإسباني قد وقف أمام والدته في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بينما كانت تجلس على أريكة وممسكة بقدمه وتدعو له قبل السفر للكاميرون والتألق مع منتخب بلاده.

وتشوكويزي هو واحد من 28 لاعبا يمثلون نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون، وقد أمضت والدته وقتا في الصلاة من أجله وتدعو وهي ممسكة بساقيه وكان دعاؤها بلغتهما الأصلية الإيغبو.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وحظي بإعجاب من جميع أنحاء العالم، وذلك على أمل أن ينجح تشوكويزي في تكرار أدائه مع ”النسور الخضر“ في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها مصر في 2019 وتأهلت خلالها نيجيريا إلى قبل النهائي قبل أن تخسر من الجزائر بهدفين مقابل هدف ليواصل محاربو الصحراء مشوارهم نحو اللقب الثاني في تاريخهم بالبطولة.

وتبدأ نيجيريا، التي شاركت في النهائيات 18 مرة وتوجت باللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، مشوارها في مواجهة مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.