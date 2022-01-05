صحفي فرنسي: أمير قطر يدير باريس سان جيرمان مباشرة وناصر الخليفي مجرد واجهة

كشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا عن العديد من التفاصيل والمشاكل داخل باريس سان جيرمان تصل إلى حد الحروب الداخلية بقيادة ناصر الخليفي، الذي يقوم بأعمال خفية ويرتبط بعلاقات قوية مع شخصيات نافذة في مختلف بلاد العالم.

وجاء في مقطع فيديو نشره الصحفي البالغ عمره 30 عاما عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، أن ”باريس سان جيرمان بمثابة القارب الذي لا يوجد به قبطان ويتخبط في الجبال الجليدية في المحيط بسبب الخلافات الداخلية“.

وأشار إلى أن القرارات في باريس سان جيرمان يتم اتخاذها بفضل تأثير وتوصيات الأصدقاء والمستشارين. هذا هو الحال بشكل خاص مع تعيين المدير الفني السابق توماس توخيل، كما تم تسهيل عمليات تعاقدية معينة عبر التوصيات والنصائح من المقربين.

ويضرب مثلا بالتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو في 2016 وذلك بعد نصيحة من مواطنه لاعب التنس المعتزل جاستون جاوديو المقرب من تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الذي نصح الأمير بالتعاقد معه ليتم ذلك بعد 24 ساعة فقط ويستمر في النادي ثلاثة مواسم.

VIDEO / PSG : qui dirige vraiment le club ?https://t.co/KDKo6DtY44 Les noms, les liens, les affairistes, les agents, les dossiers sur les uns et les autres, la cour de Nasser, les départs de gens importants, et un tableau pour bien tout schématiser… Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) January 4, 2022

ناصر كشخصية رئيسية

وقال مولينا: ”لا يوجد دور واضح لناصر الخليفي، لكن الدور الأبرز هو لمستشاريه ومن بينهم جان مارتيال ريب، مدير الاتصال، الذي يقوم بدفع الملايين للصحافة من أجل التستر وعدم نشر شيء ضد الفريق.

كما أن العلاقة المتوترة للغاية بين ليوناردو والخليفي أو ”معركة الغرور“، حسب مولينا، تزيد من عمق الخلافات في النادي، حيث يشعر الرئيس الباريسي بالقلق من العلاقات المباشرة بين مديره الرياضي وأمير قطر، الأمر الذي يغضبه بشدة نظرا لحرصه على أن يكون الشخص المقرب الوحيد من أمير البلاد.

وأشار مولينا إلى أنها ”لا توجد رؤية مشتركة بشأن الرياضة في النادي“، في إشارة إلى المشاحنات بين مختلف مديري الرياضة والمدربين، وكذلك أيضًا بين اللاعبين والمدربين، كما تحدث عن التوترات بين المدير الرياضي ليوناردو والمدير الفني ماوريسيو بوكيتينو وبالتالي انتقال الخلافات لغرفة الملابس.

وأثار مولينا أيضًا روابط وثيقة وغريبة أحيانًا بين الخليفي واللاعبين أنفسهم بدليل حصول الخليفي على رأي المهاجم السابق زلاتان إبراهيموفيتش قبل التعاقد مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز. لتصبح للاعبين قوة أكبر في بعض الأحيان من قوة المدير الفني.

مشاكل داخلية

ويحب ناصر الخليفي أن يحيط نفسه، حسب رومان مولينا، بالعديد من الشخصيات المقربة، خاصة من شبكة beIN Sports المملوكة أيضًا لأمير قطر، حيث يبرز دور خالد الشقيق الأكبر للخليفي.

وكشف الصحفي الفرنسي عن أن خالد شقيق الخليفي حصل على عمولة قدرها 200 ألف يورو من صفقة انتقال خافيير باستوري وذلك عبر شركة مملوكة له دون أن تكون له أدنى علاقة بالصفقة.

ووصلت المشاكل إلى فريق السيدات حيث ”ترغب الكثير من اللاعبات في الرحيل لأنهن يعرفن جيداً ما فعلته خيرة حمراوي“، في القضية التي تتعلق بزميلتها أميناتا ديالو.

وتوجد حالة تبدو صغيرة مقارنة بالعديد من الحالات الأخرى التي كشف عنها مولينا عندما وصف إدارة باريس سان جيرمان بأنها ”إدارة تكذب بلا خجل حتى على القمصان الموقعة“.

وأوضح الصحفي الفرنسي: ”الإدارة واللاعبون طلبوا من الموظفين التوقيع على القمصان التي من المفترض أن يوقع عليها اللاعبون أنفسهم لبيعها في متجر النادي. وبصرف النظر عن إدينسون كافاني مهاجم الفريق السابق، كان أحد القلائل الذين وقعوا على قميصه بنفسه لكن البقية وافقت على ذلك وسمحت للموظفين بالتوقيع نيابة عن اللاعبين“.