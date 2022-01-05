الصحف الرياضية: "إنذار في ليفربول".. "انقسام في مانشستر يونايتد".. و"هالاند يفضل برشلونة"

شكل اعتذار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن تصريحاته الأخيرة ضد مدربه في تشيلسي، وانقسام غرفة الملابس في مانشستر يونايتد ضد المدرب الألماني رالف رانجنيك، ولقاءات كأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا، وذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين في إنجلترا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بخطة برشلونة للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وتفشي فيروس كورونا في ليفربول، والمطالبة بتأجيل لقاء كأس الرابطة أمام آرسنال، ونتائج رالي داكار المقام في السعودية، وإصابة خوان لابورتا بفيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ديبورتيفو ألكويانو وريال مدريد في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”ريال مدريد ذاهب لشرب كأس“.

كما تحدثت عن لقاء ديبورتيفو ليناريس وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”كأس الملك أولوية لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار رغبة برشلونة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”برشلونة يملك خطة للتوقيع مع هالاند“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: ”سانز يصنع التاريخ برفقة أودي في رالي داكار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق انتقالاته ولقاء الكأس أمام ليناريس وإصابة لابورتا بفيروس كورونا، وكتبت: ”كأس الملوك“، و“هالاند يفضل برشلونة“، و“تشافي يعطي الإنذار الأخير لديمبلي“، و“خوان لابورتا مصاب بكورونا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إسبانيول لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ولقاء ديبورتيفو ألكويانو وريال مدريد، وكتبت: ”ألكويانو من أجل إنجاز آخر ضد ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إمكانية ضم برشلونة للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”هالاند: نعم إن كان هناك مال“.

كما تحدثت عن لقاء ديبورتيفو ليناريس وبرشلونة وريال مدريد أمام ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”عودة البطل“، و“دون كورتوا وبنزيما ومودريتش وفينيسيوس جونيور في لقاء فخ“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إسبانيول لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بضربات الترجيح، وقبول مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”بطولة أستراليا تقول نعم لديوكوفيتش“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ديبورتيفو ألكويانو وريال مدريد في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”ألكويانو يرغب في معجزة ثانية ضد ريال مدريد برفقة 10 لاعبين من الأولى“، و“ملوك الأخلاق“.

الصحيفة تحدثت عن أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”تريبيير يرحل وكوريا يجدد عقده“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ليناريس ديبورتيفو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، وبداية داني ألفيس رسميا مع البلوغرانا، وكتبت: ”ألفيس الجزء الثاني“.

الصحيفة اهتمت بنتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: ”سانز يحقق فوزه رقم 40“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على المشاكل الداخلية لمانشستر يونايتد وانقسام غرفة الملابس بشأن المدرب الألماني رالف رانجنيك والتي أدت لرغبة 11 لاعبا في الرحيل، وكتبت: ”المدرب يواجه بالفعل أزمة.. انقسام في مانشستر يونايتد“.

كما تحدثت عن اعتذار روميلو لوكاكو بعد أزمة تصريحاته الأخيرة ضد مدربه في تشيلسي، وكتبت: ”لوكاكو: أنا آسف جدا لأي انزعاج“.

الصحيفة اهتمت بطلب ليفربول تأجيل مواجهته لفريق آرسنال بسبب انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”كلوب يوجه نداء لتأجيل لقاء الكأس“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على أزمة مانشستر يونايتد والثورة ضد المدرب الألماني رالف رانجنيك في غرفة الملابس، وكتبت: ”قنبلة: يواجه رانجنيك خلافا في غرفة الملابس يهدد بعرقلة موسمه“.

كما اهتمت الصحيفة باعتذار البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، بعد تصريحاته الأخيرة، وكتبت: ”اعتذر لوكاكو علنا عن تصريحاته في تشيلسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء توتنهام وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، وكتبت: ”كونتي: نريد الكأس لنحتفظ بهاري كين“.

كما تحدثت عن انتشار فيروس كورونا في ليفربول، وكتبت: ”إنذار في ليفربول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل لانس على حساب ليل بضربات الترجيح في كأس فرنسا، وكتبت: ”ديربي أشخاص مريضة“.

كما تحدثت عن قبول مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”جوكر لديوكوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بنتائج رالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: ”يوم أسود للفرنسي لوب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإيطالي بعد موجة جديدة من فيروس كورونا، وكتبت: ”الموجة الجديدة من فيروس كورونا تضرب أودينيزي وفيرونا وتورينو، ”الدوري سيلعب“، و“حالات إيجابية في نابولي: لقاء يوفنتوس ضد نابولي في دائرة الخطر“.

الصحيفة تحدثت عن مستقبل أنسيني، قائد نابولي، وكتبت: ”أنسيني ينهي إجراءات تعاقده مع تورونتو“.

الصحيفة اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، وكتبت: ”عار ديوكوفيتش في الملعب دون لقاح“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات في الدوري الإيطالي.