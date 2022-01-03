باريس سان جيرمان يكتسح فان ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس فرنسا

صعد باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في كأس فرنسا بعد فوزه 4/0 على منافسه فان، في دور الـ32، اليوم الإثنين.

وسجل المدافع بريسنال كيمبيمبي الهدف الأول، لباريس سان جيرمان في الدقيقة 28 من ضربة رأسية، وعزز كيليان مبابي تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مبابي يبدأ عام 2022 بهاتريك🔥 pic.twitter.com/YlbDvIvrAl — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وعاد مبابي وسجل هدفا ثانيا له وثالثا لباريس سان جيرمان بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 71 قبل أن يختتم رباعية باريس سان جيرمان بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 77.

وتختتم مباريات دور الـ32 في كأس فرنسا عندما يلعب لانس مع ليل غدا الثلاثاء.

وتأهلت إلى دور الـ16 أندية نانت وستاد بريست 29 وتولوز، وفيرسايلس، وباسيتا، ومونبلييه، ونانسي، وبيرجراك بيرجورد، وستاد ريمس، وسانت إيتيان، وموناكو، وأميان، ومارسيليا.

سجل الأبطال

ونال باريس سان جيرمان اللقب في النسختين الماضيتين، وهو أكثر ناد تتويجا بكأس فرنسا ونال اللقب 14 مرة، مقابل 10 ألقاب لمارسيليا، و6 لكل من ليل وسانت إيتيان، و5 ألقاب لكل من ليون وموناكو وار سي باريس وريد ستار.

في حين نال بوردو اللقب 4 مرات، وكذلك أوكسير، في حين نال كل من أندية رين وستراسبورغ ونانت ونيس لقب كأس فرنسا 3 مرات لكل منها.

وكان باريس سان جيرمان قد قال في بيان رسمي يوم الأحد إن الرباعي المصاب بفيروس كورونا، هم: ليونيل ميسي، وخوان بيرنات، وسيرجيو ريكو، وناثان بيتومازالا، حيث غابوا جميعا عن مواجهة فان.

C'est la pause au Stade de la Rabine ! Le PSG mène 1-0 face à Vannes suite à un but du capitaine Parisien @kimpembe_3 #VOCPSG pic.twitter.com/uhS8yWzWhh — Coupe de France (@coupedefrance) January 3, 2022

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع ليون يوم الأحد المقبل في الدوري الفرنسي، ثم مع ستاد بريست 29 وستاد ريمس وليل ورين في البطولة نفسها، قبل أن يواجه ريال مدريد في ذهاب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

مستقبل مبابي

وكان برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني قد كشف عن موعد حسم صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي إلى ريال مدريد.

وقال ”الشرينغيتو“ إن ريال مدريد واثق تماما من التعاقد مع مبابي، وإن اللاعب لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضاف أن الاتفاق النهائي تم بين ريال مدريد ومبابي، وأن الأمور تتوقف فقط على التوقيع الرسمي.

وختم: ”سيتم حسم الصفقة عقب مباراتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا“.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ويرفض الدولي الفرنسي تجديد عقده مع الفريق، علما أنه يرتبط بالانضمام لريال مدريد الذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي.