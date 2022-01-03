الصحف الرياضية: "خطأ فادح لريال مدريد".. "كافاني لن يرحل".. و"تعادل يعزز صدارة مانشستر سيتي"

شكلت هزيمة المتصدر ريال مدريد وفوز برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وتعادل ليفربول وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتطورات أزمة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ومدربه توماس توخيل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات وقرب يوفنتوس من إيكاردي، وعدم رحيل إدينسون كافاني عن مانشستر يونايتد، والإبقاء على موعد كأس السوبر الإيطالي ونتائج لقاءات دور الـ32 من كأس فرنسا، وإصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”حيرة رأس السنة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 2-0، وبرشلونة على ريال مايوركا 1-0، وكتبت: ”كوريا يقود أتلتيكو مدريد لمراكز دوري الأبطال“، و“لوك دي يونغ شكرا لأنه لم يتم تأجيل اللقاء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء قادش وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يرغب في العودة بفارق 5 نقاط عن المتصدر مع لقاء أقل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال مايوركا 1-0 في الدوري الإسباني رغم الغيابات، وكتبت: ”إنهم يواجهون“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي 1-0، وفوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 2-0، وكتبت: ”خطأ لميليتاو يحكم على ريال مدريد“، و“كوريا ينهي الحظ السيئ“.

الصحيفة اهتمت بإصابة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا، وكتبت: ”ميسي إيجابي بفيروس كورونا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال مايوركا 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لوك دو هدف“.

كما تحدثت عن هزيمة المتصدر ريال مدريد أمام خيتافي 1-0 وفوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 2-0، وكتبت: ”خطأ فادح لريال مدريد“، و“ثنائية كوريا توقف أزمة أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بإصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا، وكتبت: ”ميسي إيجابي بفيروس كورونا في الأرجنتين“.

كما اهتمت بتعادل ليفربول وتشيلسي 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تعادل يعزز صدارة مانشستر سيتي“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نواصل في إجازة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة 1-0 على ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد 2-0 على رايو فاليكانو، وكتبت: ”لوك دي يونغ يخفف على برشلونة“، و“فوز برفقة أنخل كوريا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل تشيلسي وليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتجاج أزبيليكويتا على التحكيم بشأن ضربة من ساديو ماني بالمرفق، وكتبت: ”أزبيليكويتا: كان يجب مشاهدة ضربة المرفق“.

كما تحدثت عن أزمة توماس توخيل، مدرب تشيلسي، ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”توخيل سيجري محادثات صعبة مع لوكاكو إثر تصريحاته الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات مدرب مانشستر يونايتد عن إدينسون كافاني، وكتبت: ”كافاني لن يرحل لأي مكان“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات دور الـ32 لكأس فرنسا، وكتبت عن تأهل أولمبيك مارسيليا على حساب شوفينييه 3-0: ”مثل المحترفين“، وعن تأهل نانس على حساب رين بضربات الترجيح: ”ابتسامة لنانس“، وكتبت عن تأهل باستيا على حساب كليرمون فوت 2-0: ”باستيا الثقة كاملة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ومدربه الألماني توماس توخيل في تشيلسي، وكتبت: ”توخيل أبعد لوكاكو“.

كما تحدثت عن أزمة كأس السوبر الإيطالي، وكتبت: ”الإبقاء على موعد كأس السوبر الإيطالي.. يوفنتوس ضد الجميع“.

الصحيفة اهتمت بنابولي ومدربه سباليتي، وكتبت: ”استهزاء القدر بسباليتي“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات وإصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا، وكتبت: ”روما فكرة ندومبيلي“، و“ميسي إيجابي لفيروس كورونا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات بحث يوفنتوس عن مهاجم واختياره ماورو إيكاردي، وكتبت: ”يوفنتوس سيأخذ إيكاردي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية.

كما اهتمت بمايكل شوماخر، أسطورة الفورمولا وان، الذي ما زال يعاني من إصابته في حادثة تزلج، وكتبت: ”شوماخر: 53 سنة من الشجاعة“.