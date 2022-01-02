باريس سان جيرمان يعلن عن إصابة ميسي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا، ضمن رباعي للفريق تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس.

وكان سان جيرمان قد كشف عن أسماء الرباعي المصاب بفيروس كورونا، وهم: ليونيل ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناتان بيتومازالا.

وكان سان جيرمان، أعلن بالأمس عن إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، دون الكشف عن هويتهم، ولكنه كشف عنهم اليوم.

وقال النادي، في بيان رسمي: ”الرباعي المصاب بفيروس كورونا هم: ليو ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا“.

وأضاف باريس سان جيرمان: ”اللاعبون الأربعة يتواجدون حاليًا في العزل الذاتي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب“.

وأتم: ”يستمر نيمار جونيور في عمليات التعافي في البرازيل، حتى 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي باريس، ولا يزال من المتوقع عودته إلى التدريبات في غضون 3 أسابيع“.

وخاض باريس سان جيرمان، أول مران في 2022، أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية لقضاء إجازة الكريسماس.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فريق فان، الذي يلعب في الفئة الرابعة، غدا الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس فرنسا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصاب فيها ميسي بكورونا منذ تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وعاد باريس سان جيرمان إلى التدريبات، مساء السبت، بعد إجازة استمرت 9 أيام، في غياب لاعبيه من أمريكا الجنوبية؛ لأن لديهم يوم إجازة إضافي.

Как Месси танцует, ты уже видел. Теперь посмотри, как Лео поет 🎤 📹 инстаграм Жорже Баррето pic.twitter.com/mCxlZPhpjg — Матч ТВ (@MatchTV) December 30, 2021

وكان آخر ظهور لميسي بصحبة زوجته أنتونيلا روكوزو في مسقط رأسه مدينة روزاريو.

وظهر ميسي في عدة فيديوهات وهو يرقص ويغني بعفوية خلال قضائه إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية، التي يحل فيها حاليا فصل الصيف بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالثلوج.

وكانت زوجة ميسي قد نشرت مؤخرا عبر حسابها في ”إنستغرام“، صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة في حوض سباحة مكشوف أثناء تمتعهم بأشعة الشمس الدافئة، وأرفقت الصور بتعليق: ”صيف روزاريو“.

ويأمل الأرجنتيني بوكتينيو، مدرب باريس سان جيرمان، في أن يتمكن مواطنه من التعافي قبل مواجهة ليون في الـ9 من الشهر الجاري في قمة مباريات الدوري الفرنسي.