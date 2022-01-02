الصحف الرياضية: "كل الأنظار على هازارد".. "الاجتماع الأخير مع ديمبلي".. و"ديربي مصاب بكورونا"

شكلت لقاءات الأندية الكبرى في الدوري الإسباني وسط تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبيها، وفوز توتنهام على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمصير كأس السوبر الإيطالي وغياب 85 لاعبا، وأخبار سوق الانتقالات وتأجيل كلاسيكو كرة السلة في الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا، ولقاءات دور الـ32 من كأس فرنسا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإسباني، خيتافي ضد ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو، وريال مايوركا ضد برشلونة، في ظل تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأندية، وكتبت: ”الوضع محدود“، و“تشافي يطلب تأجيل لقاء الجولة التي تعرف انتشار فيروس كورونا“.

كما اهتمت بتأجيل كلاسيكو كرة السلة في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بسبب فيروس كورونا.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني وسط إصابات بفيروس كورونا، وكتبت: ”لكن الأمر كله صعب“.

كما تحدثت عن تطور مفاوضات برشلونة لتجديد عقد عثمان ديمبلي، وكتبت: ”الاجتماع الأخير مع ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وخيتافي، وكتبت: ”كل الأنظار على هازارد“.

كما اهتمت بتأجيل كلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريقين.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني وإمكانية مشاركة البلجيكي إيدين هازارد كأساسي، وكتبت: ”سنة جديدة وحياة جديدة“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مايوركا وبرشلونة الذي ضربته إصابات فيروس كورونا، وكتبت: ”تشافي لا يرغب في لعب اللقاء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وسط إصابات فيروس كورونا، وكتبت: ”ديربي مصاب بفيروس كورونا“.

كما اهتمت بتأجيل كلاسيكو كرة السلة في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إلى الحد الأقصى“.

كما تحدثت عن لقاء خيتافي وريال مدريد، وكتبت: ”المتصدر يبدأ 2022 بلقاء ديربي دون فينيسيوس جونيور“.

واهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد لإغلاق أزمة النتائج“.

كما اهتمت بإصابات فيروس كورونا التي ضربت لاعبي وأجهزة أندية الدوري الإسباني، وكتبت: ”85 غيابا بسبب فيروس كورونا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات دور الـ32 من كأس فرنسا وأحلام الصغار في تحقيق مفاجآت، وكتبت: ”4 صغار مليئة بالشهية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كويفيلي وموناكو في كأس فرنسا، وكتبت: ”كوفاتش الروح الرياضية وكليمونت صبور“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير لقاء السوبر الإيطالي بسبب انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”فيروس كورونا وكأس السوبر الإيطالي مرتبط بالتصويت الأخير“.

كما تحدثت عن مدافع نابولي مالوناس، وكتبت: ”نابولي يرسله لمورينيو“.

الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”كونتي يهزم رانييري والآن وقت تعزيز صفوف الفريق“.

كما اهتمت بمصير ألفارو موراتا، وكتبت: ”موراتا يرغب في الذهاب لبرشلونة ويوفنتوس يضع أمامه حائطا“.