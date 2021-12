فريق من تاهيتي في كأس العالم للأندية بديلا لأوكلاند سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن فريق بيراي القادم من تاهيتي سيشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحي التي تطبقها حكومة نيوزيلندا.

وكان أوكلاند سيتي اضطر للانسحاب من النسخة الماضية للبطولة في قطر العام الماضي أيضا بسبب القيود والإجراءات الوقائية المطبقة على حدود نيوزيلندا بسبب الجائحة.

