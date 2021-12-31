فريق من تاهيتي في كأس العالم للأندية بديلا لأوكلاند سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن فريق بيراي القادم من تاهيتي سيشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحي التي تطبقها حكومة نيوزيلندا.

وكان أوكلاند سيتي اضطر للانسحاب من النسخة الماضية للبطولة في قطر العام الماضي أيضا بسبب القيود والإجراءات الوقائية المطبقة على حدود نيوزيلندا بسبب الجائحة.

FIFA statement on OFC representative at the FIFA Club World Cup UAE 2021™ ⬇️https://t.co/SYjHJ607ks pic.twitter.com/Yil0wCgbf8 — FIFA Media (@fifamedia) December 31, 2021

وقال الفيفا في بيان: ”اضطر فريق أوكلاند سيتي وعلى مضض للانسحاب من البطولة ونتيجة لذلك اختير بيراي ممثلا لاتحاد أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية“.

وسينضم بيراي في البطولة إلى تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس بأمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي صاحب الأرض، وسيلتقي بيراي مع الجزيرة في الدور الأول وسيصعد الفائز منهما لمواجهة الهلال السعودي في الدور الثاني.

وسيلتقي الفائز في‭ ‬مباراة الدور الثاني مع تشيلسي في قبل النهائي.

SSC تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية https://t.co/m3cVuE4NEn pic.twitter.com/BtbQfHGN03 — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وفي مباراة قبل‭ ‬النهائي الثانية سيلتقي بالميراس مع الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي ومونتيري.

وستقام كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير شباط المقبل.

مشاركة الأهلي

وسبق أن شارك الأهلي في كأس العالم للأندية أعوام 2002 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020، وحصل على المركز الثالث 3 مرات، في حين حصل على المركز الخامس 3 مرات.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية.. تعرّف إلى موقف الهلال والأهلي https://t.co/4WAzQKUX40 pic.twitter.com/Q61ViiHes1 — إرم سبورت (@EremSports) November 29, 2021

ووصلت الأندية العربية إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين فقط، كانت الأولى للرجاء البيضاوي المغربي عندما خسر من بايرن ميونخ 1/2 عام 2013، والثانية للعين الإماراتي الذي خسر 1/4 أمام ريال مدريد العام 2018.

وتوج بايرن ميونخ ببطولة كأس العالم للأندية في النسخة الأخيرة وللمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1/0 على تيغريس أونال المكسيكي، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجًا بكأس العالم للأندية، وفاز باللقب 4 مرات، (بينها 3 ألقاب متتالية أعوام 2016 و2017 و2018) ثم مواطنه برشلونة الذي نال اللقب 3 مرات، في حين لم يسبق لتشيلسي والأهلي التتويج بلقب البطولة.