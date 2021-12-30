منع حكم مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من إدارة مباريات لزملاء هالاند

قال لوتس ميشائيل فروليش رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الحكم فيليكس زواير لن يدير أي مباريات لبروسيا دورتموند في الوقت الحالي، بسبب الجدل الذي حدث بعد مواجهة بايرن ميونخ بداية الشهر الحالي.

وقال فروليش في تصريحات لمجلة ”كيكر“ الألمانية، إنه من الأفضل أن يمر بعض الوقت.

Jude Bellingham on Felix Zwayer: "You give a referee that has match fixed before the biggest game in Germany, what do you expect?" [Viaplay] #BVB — BVB Buzz (@BVBBuzz) December 4, 2021

وتلقى الحكم فيليكس زواير انتقادات شديدة من جانب بروسيا دورتموند عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ 3/2.

وكان الدولي الإنجليزي جودي بيلينغهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند، قد اتهم الحكم، بشكل غير مباشر، بالفساد، فيما يتعلق بتورط الحكم بالتلاعب في نتائج المباريات قبل 17 عامًا.

وسبق أن تم إيقاف فيليكس زواير لمدة 6 أشهر، العام 2005، بعد تورطه بفضيحة تلاعب في نتائج المباريات، مع الحكم السابق ربرت هويزر.

لكن فروليش قال إن زواير أنكر الحصول على أي أموال.

تصريحات بيلينغهام

وكان بيلينغهام قد عبر عن انزعاجه من احتساب زواير ركلة جزاء لبايرن ميونخ، بعد لمسة يد على ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند، سجل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز للفريق البافاري 3/2 في الدقيقة 77.

وقال بيلينغهام بعد المباراة: ”أنتم تمنحون إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، لحكم متهم بالتلاعب في نتائج المباريات، ماذا تتوقعون؟“.

وأضاف: ”بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء.. هوميلز لم ينظر حتى إلى الكرة، وكان يقاتل للحصول عليها، لكنها لمسته.. يمكنكم إلقاء نظرة على الكثير من القرارات في المباراة“.

رد فيليكس زواير

من جهته علّق فيليكس زواير على الجدل بشأن قراراته في مباراة القمة، وقال: ”لقد رأيت لمس الكرة لذراعه (هوميلز) للوهلة الأولى، والسؤال كان بالنسبة لي: هل كانت ذراعه ممدودة بعيدًا عن جسده أم لا؟ وهو ما لم أستطع التيقن منه في لحظتها“.

وأضاف: ”تواصلت مع حكم الفيديو المساعد مباشرة، وأخبرني أن ذراع هوميلز كانت ممدودة وخرجت عن وضعها الطبيعي، وبعدها ذهبت لمشاهدة الحالة بنفسي، وأدركت حينها أنها ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس“.

وعن عدم احتسابه ركلة جزاء لماركو رويس، قال: ”رأيت أن هناك تلامسًا في الجزء العلوي من الجسم بين اللاعبين، لكنه التحام طبيعي بالنسبة لي، وفي مثل هذه الحالات لا يوجد أبيض أو أسود، بل تُحتسب المخالفة إذا كان هناك تدخل قوي“.

وتابع: ”أبلغت حكم الفيديو المساعد على الفور بتقييمي للحالة، وكان السؤال حينها ما إذا كان هناك احتكاك بطريقة أخرى لم ألحظها، فجاءت الإجابة بالنفي، وبالتالي لم تكن هناك ركلة جزاء، ولم يكن هناك هناك داعٍ بالنسبة لي لمراجعتها عبر شاشة الفار“.