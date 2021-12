منع حكم مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من إدارة مباريات لزملاء هالاند

قال لوتس ميشائيل فروليش رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الحكم فيليكس زواير لن يدير أي مباريات لبروسيا دورتموند في الوقت الحالي، بسبب الجدل الذي حدث بعد مواجهة بايرن ميونخ بداية الشهر الحالي.

وقال فروليش في تصريحات لمجلة ”كيكر“ الألمانية، إنه من الأفضل أن يمر بعض الوقت.

Jude Bellingham on Felix Zwayer: "You give a referee that has match fixed before the biggest game in Germany, what do you expect?" [Viaplay] #BVB

