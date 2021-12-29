الصحف الرياضية: ريال مدريد يرى التعاقد مع مبابي وهالاند أمرا ممكنا.. وكورونا يهدد كرة القدم بالفشل

شكل تعاقد برشلونة مع الإسباني فيران توريس قادما من مانشستر سيتي، وهزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والجدل بشأن تكدس اللقاءات في إنجلترا رغم تفشي فيروس كورونا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بإمكانية تأثير كورونا على لقاءات الدوري الإسباني، وتصريحات كيليان مبابي بشأن عدم انتقاله لريال مدريد في يناير، وتصريحات البرازيلي إدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، ونهاية موسم بنشرويل مدافع تشيلسي بسبب الإصابة، وأخبار سوق الانتقالات ومصير ديبالا وأنسيني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رغبة ريال مدريد الجمع بين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، وكتبت: “ مبابي – هالاند : يرى ريال مدريد أنه من الممكن التوقيع مع كليهما“.

كما تحدثت الصحيفة عن إعلان برشلونة رسميا التعاقد مع فيران توريس، وكتبت: ”فيران توريس لاعبا لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بوفاة هوغو مارادونا، شقيق دييغو مارادونا، وكتبت: ”هوغو شقيق مارادونا توفي أمس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن الإعلان الرسمي للتعاقد مع فيران توريس: ”فيران توريس برشلوني“، وعن تسجيله في رابطة الدوري الإسباني، كتبت: ”تسجيل فيران توريس في رابطة الدوري مرتبط برحيل صامويل أومتيتي وفيليب كوتينيو“.

الصحيفة اهتمت بإصابات فيروس كورونا في برشلونة، وكتبت: ”جوردي ألبا وبالدي اختبار إيجابي لفيروس كورونا وأصبح عدد المصابين 4 لاعبين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعلان برشلونة التعاقد رسميا مع الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي، وكتبت: ”تعاقد“.

كما اهتمت بانتشار فيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإسباني، وكتبت: ”فيروس كورونا يهدد كرة القدم بالفشل“.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، وكتبت: ”ميليتاو: أنا أحقق حلما“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع فيران توريس، وكتبت: ”فيران توريس في برشلونة حتى 2027“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وتهديد تفشي فيروس كورونا، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد – رايو فاليكانو: مهدد بسبب فيروس كورونا“.

كما اهتمت بتصريحات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية انتقاله لريال مدريد في يناير، وكتبت: ”مبابي: ريال مدريد في يناير؟ لا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الجدل القائم بشأن لعب اللقاءات في ظل تفشي فيروس كورونا، ورد مدرب بيرنلي على يورغن كلوب، وكتبت: “ شان ديتش مدرب بيرنلي حث كلوب على التوقف عن الشكوى بشأن رفاهية اللاعبين خلال فترة تكدس اللقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما تحدثت عن غياب بنشرويل ظهير تشيلسي، عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، وكتبت: ”بنشرويل يغيب حتى نهاية الموسم“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”يبكي.. انظروا من أوقف ليفربول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، متصدر ترتيب لاعبي التنس، والبطلة الجامايكية إلين تومبسون الفائزة بـ3 ميداليات أولمبية في طوكيو بجائزة بطل الأبطال.

كما اهتمت بمصير الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب موناكو الفرنسي.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل أنسيني، قائد نابولي ومهاجم المنتخب الإيطالي، وكتبت: ”دموع أنسيني: نابولي والمنتخب الإيطالي قصة قريبة النهاية“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان، وكتبت: ”زهانغ يتعامل مع إنتر ميلان بثلاثة حبال أمريكية“.

كما اهتمت الصحيفة بالأرجنتيني باولو ديبالا وصديقته، وكتبت: ”نحن حريصان جدا من فيروس كورونا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الأرجنتيني باولو ديبالا وتجديد عقده مع يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس أنا أنتظرك“.

الصحيفة اهتمت بفريق إنتر ميلان، وكتبت: ”الجزيرة العربية والولايات المتحدة الأمريكية: الجميع يحب إنتر ميلان“.