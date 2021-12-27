استبعاد ليون وباريس إف.سي من كأس فرنسا بسبب الشغب

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد ناديي أولمبيك ليون وباريس إف.سي من كأس فرنسا، عقب إلغاء مباراتهما في دور الـ64 خلال وقت سابق هذا الشهر؛ بسبب شغب الجماهير.

ووقع الشغب يوم 17 ديسمبر كانون الأول في باريس، حيث اندلع شجار بين المشجعين ونزل بعضهم إلى أرض الملعب بين الشوطين، عندما كانت النتيجة التعادل 1/1 وتبادلوا إلقاء الألعاب النارية.

Le match Olympique Lyonnais x Paris FC c’est n’importe quoi pic.twitter.com/3SVL1b0pCc — African Prince 👑🇨🇩 (@Prince_Picass) December 17, 2021

وهذه آخر حلقة في سلسلة من الأحداث التي لطخت سمعة الكرة الفرنسية هذا الموسم، ما دعا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت لوصفها بأنها ”خطيرة ومخزية“.

وغرمت اللجنة التأديبية في الاتحاد الفرنسي نادي ليون 52 ألف يورو (58890 دولارا) مقابل عشرة آلاف يورو لباريس إف.سي المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وحرم جمهور ليون من حضور مباريات خارج أرضه في المسابقات المحلية لبقية الموسم.

كما عوقب ليون بالاستبعاد من كأس فرنسا في موسم 2022/2023 مع تحذيره من إمكانية طرده مجددا إذا أدين جمهوره بالعنف الذي يؤدي إلى توقف مباريات.

Incidents à la mi-temps du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais. Les policiers sont intervenus dans la tribune des supporters de Lyon. Fumigènes, terrain envahi, rencontre interrompue… images @TaoualitAmar pour Loopsider pic.twitter.com/G2EbIOZnnY — Loopsider (@Loopsidernews) December 17, 2021

وخصمت نقطة واحدة بالفعل من ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مارسيليا في الدوري الشهر الماضي؛ بسبب الشغب عقب إلقاء الجماهير قارورة مياه من المدرجات اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

ونتيجة لقرار الاتحاد الفرنسي اليوم، تأهل فريق نيس مباشرة إلى الدور التالي بالكأس.

تفاصيل الواقعة

يوم 17 ديسمبر قرر حكم مباراة فريق أولمبيك ليون ضد نظيره إف سي باريس في بطولة كأس فرنسا إلغاء اللقاء بسبب الشغب الجماهيري.

وأعلن مذيع الاستاد أن المباراة بين باريس اف.سي وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري.

واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو، ونزل بعضهم إلى أرض الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1/1.

وتسبب شغب الجماهير في تأجيل انطلاق الشوط الثاني، بعد أن اقتحم عدد من مشجعي باريس الذي يستضيف اللقاء أرض الملعب.

وكان باريس قد تقدم بهدف في الدقيقة الـ 7، وسجل ليون هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وبسبب الشغب قرر الحكم إلغاء المباراة.

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قد قررت يوم 22 نوفمبر الماضي إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة، وخصم نقطة واحدة بعد إلغاء مباراة ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، بسبب شغب المشجعين.