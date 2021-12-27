الصحف الرياضية: "فينيسيوس: 2022 سيكون عام ريال مدريد".. و"مهرجان أهداف في البوكسينغ داي"

شكلت لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز مانشستر سيتي وآرسنال بنتائج كبيرة، واقتراب برشلونة من إعلان التعاقد مع فيران توريس رسميا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتصريحات النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وقرب عودة بيدري للعب برفقة برشلونة، وأخبار سوق الانتقالات، واتهام توماس توخيل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتدمير موسم تشيلسي، وتأثير نهائيات أمم أفريقيا على أندية الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وكتبت: ”فينيسيوس: 2022 ستكون سنة ريال مدريد“.

كما تحدثت عن تطورات تعاقد برشلونة مع فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت: ”فيران توريس سيكون اليوم لاعبا في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي وآرسنال تخليا عن البوكسينغ داي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على وصول فيران توريس لبرشلونة للتوقيع على عقد انضمامه للفريق، وكتبت: ”فيران توريس إنه هنا“، و“تشافي قد يمنحه دقائق في لقاء كأس الملك أمام ليناريس“.

واهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة، وكتبت: ”بيدري جاهز للعودة في 2022″، و“جافي ابن راقصة الفلامنكو“، و“أسبوع حاسم في سوق انتقالات برشلونة“.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي وآرسنال يسحقان منافسيهما في البوكسينغ داي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة ورغبة أعضاء الفريق، وتطورات صفقة فيران توريس، وكتبت: ”الأعضاء يرغبون في التعاقد مع نجم كبير“، و“يوم فيران توريس“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 6-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي يسحق ليستر سيتي 6-3 ويعزز صدارته“.

آس

ركزت الصحيفة على المدافع الألماني أنتوني روديجر، لاعب تشيلسي، وكتبت: ”المدافع الألماني سيدخل الفترة الحرة يوم السبت المقبل ويملك عروضا من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لكنه يفضل ريال مدريد“.

كما تحدثت عن صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي لبرشلونة، وكتبت: ”فيران توريس يجتاز الفحص الطبي اليوم“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مهرجان أهداف في البوكسينغ داي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي على أستون فيلا 3-1 وتصريحات توماس توخيل، وكتبت: ”توخيل يتهم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتدمير موسم تشيلسي وسط فوضى المباريات وتزايد الإصابات“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 6-3، وكتبت: ”غوارديولا: البحث عن التشويق“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتصريحات رالف رانجنيك، وكتبت: ”رالف: لا يوجد عرض لأنتوني مارسيال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النتائج الكبيرة المسجلة في لقاءات البوكسينغ داي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”البوكسينغ داي يوم المهرجان“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”سانت إيتيان في كل الجبهات“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نهائيات أمم أفريقيا وتأثيرها على الدوري الإيطالي، وكتبت: ”23 لاعبا من الدوري الإيطالي يشاركون في أمم أفريقيا“، و“أوسيمين يصفع نابولي“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سوق انتقالات من أجل لقب الدوري الإيطالي“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي الممتاز وعودة روميلو لوكاكو لتسجيل الأهداف، وكتبت: ”لوكاكو يسجل الأهداف أيضا ضد الفيروس“.

الصحيفة تحدثت عن كأس العالم 2022، وكتبت: ”قطر تكتشف أول كأس عالم في فصل الشتاء“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وسوق الانتقالات، وكتبت: ”يوفنتوس الشباب يذهب والهداف قادم“.

كما اهتمت بميلان ورغبته في التعاقد مع مهاجم أتلانتا، وكتبت: ”ميلان حاول مع مورييل“.

الصحيفة اهتمت بجوائز ”غلوب سوكر“ في دبي، وكتبت: ”غلوب سوكر: كم من إيطاليا“.