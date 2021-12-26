الصحف الرياضية: "قنبلة ميليتاو".. و"البوكسينغ داي على حافة السقوط بالضربة القاضية"

شكلت أزمة لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومطالبة بيب غوارديولا الجماهير بارتداء الكمامات، وتألق المدافع إيدير ميليتاو في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بباريس سان جيرمان، وشهر ريال مدريد المزدحم باللقاءات قبل مواجهة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وأخبار سوق الانتقالات، وإصابة المدرب ستيفن جيرارد بفيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، هذا الموسم، وكتبت: ”قنبلة ميليتاو“.

كما تحدثت الصحيفة عن النجم الشاب لبرشلونة الدولي الإسباني جافي، وكتبت: ”أسرار جافي“.

الصحيفة اهتمت بالرياضة النسائية في إسبانيا وحوار مع باو غاسول، نجم كرة السلة الإسباني المعتزل.

آس

ركزت الصحيفة على نجمي التنس الإسبانيين بادوزا وألكاراز، وكتبت: ”زوجان فاخران“.

كما اهتمت بلقاءات ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تكلفة يناير قبل مواجهة باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يلعب ما بين 7 و11 لقاء“.

الصحيفة اهتمت بانتظار أتلتيكو مدريد قرار لاعبه كيران تريبير المطلوب من نيوكاسل يونايتد، وكتبت: ”تريبير يجب أن يقرر“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مطالبة الإسباني بيب غوارديولا الجماهير بوضع الكمامات في الملاعب، وكتبت: ”حث بيب غوارديولا الجماهير على ارتداء الكمامات وأعرب عن صدمته بكونها غير إلزامية في الأماكن العامة“.

كما تحدثت عن تصريحات النجم الإنجليزي جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت: ”غريليش: جنون السيتي“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”يمكن أن نكون أبطالا“.

كما اهتمت بإصابة الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، بفيروس كورونا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء الرغبي بين تولوز وستاد فرانس، وكتبت: ”تولوز يريد الاحتفال“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”البوكسينغ داي على حافة السقوط بالضربة القاضية“.

كما اهتمت بفريق باريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان أرصدة متنوعة“.