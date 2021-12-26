"ترانسفير ماركت" تكشف قائمة أبرز اللاعبين الذين ارتفع أو انخفض سعرهم في 2021

ركزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على تقرير موقع ”ترانسفير ماركت“، المتخصص في أرقام وانتقالات اللاعبين، بشأن تطور قيمة اللاعبين في عام 2021 بين من ارتفعت قيمتهم بشكل كبير ومن انخفضت قيمتهم خلال السنة التي يتبقى أيام قليلة على انتهائها.

وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، قائمة اللاعبين الذين شهد سعرهم ارتفاعا بشكل كبير، حيث كسبوا في 2021 مبلغ 50 مليون يورو، وارتفعت قيمة النرويجي من 100 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، والإسباني من 30 إلى 80 مليون يورو.

واحتل المركز الثالث الإنجليزي جودي بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند، بأكثر من 48 مليون يورو، وانتقلت قيمته إلى 75 مليون يورو، فيما حل لاعب باير ليفركوزن الألماني فلوران فيرتز في المركز الرابع بقيمة بلغت 70 مليون يورو (زائد 46 مليون يورو).

وحل الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، في المركز الخامس بزائد 45 مليون يورو وانتقلت قيمته إلى 55 مليون يورو، والإنجليزي إيميل سميت رووي، لاعب آرسنال، الذي حل سادسا بقيمة حالية بلغت 38 مليون يورو.

وجاء الإسباني ماركوس لورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، في المركز السابع بقيمة بلغت حاليا 80 مليون يورو وزائد 35 مليون يورو، وحل الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، في المركز الثامن بقيمة بلغت 50 مليون يورو وزائد 34 مليون يورو.

وفي المركز التاسع جاء الإنجليزي جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي، بقيمة بلغت 80 مليون يورو، وفي المركز العاشر الإنجليزي ماسون ماونت، لاعب تشيلسي، بقيمة 75 مليون يورو.

وظهر تفوق الدوري الألماني في 10 أفضل لاعبين زادت قيمتهم بـ4 لاعبين، اثنان منهم من بروسيا دورتموند، مقابل 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبين من الدوري الإسباني ولاعب من الدوري الإيطالي.

وتقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان المتوج بجائزة الكرة الذهبية السابعة من مجلة ”فرانس فوتبول“، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، المركز الأول في قائمة اللاعبين الذين شهد سعرهم أعلى مبلغ انخفاض وبلغ 40 مليون يورو.

ورغم انخفاض سعره فإن ثمن النجم السنغالي ساديو ماني، بحسب ”ترانسفير ماركت“، يبلغ 80 مليون يورو، مقابل 60 مليون يورو للأرجنتيني ليونيل ميسي.