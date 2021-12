كشف مدة إيقاف سيرجيو راموس بعد طرده في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدة إيقاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان بعد طرده في مباراة لوريان في الدوري الفرنسي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف راموس مباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام لوريان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء.

وبات تأكد غياب راموس عن أول مباريات باريس سان جيرمان في 2022 عندما يواجه فان، في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشارك راموس في الشوط الثاني في مواجهة باريس سان جيرمان ولوريان لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 85، بعد الحصول على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 81 و85 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

وسجل توماس مونكوندوي هدف التقدم للوريان في الدقيقة 40، غير أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أدرك التعادل في الدقيقة 90+1.

Sergio Ramos got his 27th career red card on Wednesday…and in only his third PSG game 😈 pic.twitter.com/CEIBzogMPK

— B/R Football (@brfootball) December 23, 2021