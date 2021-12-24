كشف مدة إيقاف سيرجيو راموس بعد طرده في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدة إيقاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان بعد طرده في مباراة لوريان في الدوري الفرنسي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف راموس مباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام لوريان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء.

Sergio Ramos 🤝 red cards Some things never change. pic.twitter.com/YVVgmEkZ10 — B/R Football (@brfootball) December 23, 2021

وبات تأكد غياب راموس عن أول مباريات باريس سان جيرمان في 2022 عندما يواجه فان، في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشارك راموس في الشوط الثاني في مواجهة باريس سان جيرمان ولوريان لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 85، بعد الحصول على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 81 و85 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

وسجل توماس مونكوندوي هدف التقدم للوريان في الدقيقة 40، غير أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أدرك التعادل في الدقيقة 90+1.

Sergio Ramos got his 27th career red card on Wednesday…and in only his third PSG game 😈 pic.twitter.com/CEIBzogMPK — B/R Football (@brfootball) December 23, 2021

وكانت هذه البطاقة الحمراء رقم 27 لسيرجيو راموس، والأولى مع باريس سان جيرمان في ثالث مباراة له مع نادي العاصمة الفرنسية.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ولعب راموس 3 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان بواقع 175 مباراة،

أول تعليق

وفي أول تعليق له على تعرضه للطرد كتب راموس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إنه يوم جديد للتعلم، وغدا سيكون يوما جديدا للتحسن.. أتطلع دائما للأمام“.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 46 نقطة من 19 مباراة (14 فوزا، 4 تعادلات، 1 خسارة)، في حين تأهل في المركز الثاني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع فان يوم الإثنين في كأس فرنسا، ثم مع ليون يوم الأحد، ثم يواجه ستاد بريست 29 وليل في الدوري الفرنسي.

Sergio Ramos gets his first red card for PSG 🟥 pic.twitter.com/HlIUoU5C0M — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2021

تعليق ماوريسيو بوكيتينو

وفي تعليقه على التعادل مع لوريان قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان لقناة ”كانال بلس“: ”نحترم لوريان، إنه فريق بالدوري الفرنسي، ربما يحتل حاليا المركز التاسع عشر، لكنهم سيتقدمون في الترتيب، إذا تم التقليل من أي منافس، ستواجه صعوبة كبيرة“.

وأضاف: ”واجهنا صعوبات قبل المباراة بسبب ظروف الإصابات والغيابات، لكن بدأنا بشكل جيد، ومع مرور الوقت أخطأنا في تنفيذ طريقة اللعب، وسمحنا للوريان اللعب على المرتدات، وكانوا مميزين للغاية“.

وأتم ”في الشوط الثاني حاولنا صنع الفرص، وكنا أفضل، وطالما أننا على قيد الحياة، يمكننا التسجيل، إحراز هدف في أول دقيقة مثل آخر دقيقة“.