الصحف الفرنسية توجه سهام الانتقادات لميسي وراموس

واصلت الصحف الفرنسية انتقاداتها لمستوى باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم تصدره الدوري الفرنسي الدرجة الأولى بفارق كبير عن مطارديه (12 نقطة)، لكن مستوى نجومه الكبار يثير الشكوك حول قدرة الفريق على تحقيق حلم الجماهير بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبعد التعادل بصعوبة أمام لوريان 1-1 عادت الشكوك مرة أخرى حول مستوى الفريق، وتساءلت صحيفة ”لوباريزيان“ حول إمكانية التتويج قاريا: ”هل تعتقد أن باريس سان جيرمان سوف يسعدنا؟ يا لها من سذاجة“ مؤكدة أن الفريق يسعى جاهدا لإعادة الناس للواقع.

وكتبت صحيفة ”ليكيب“ ”هذا الفريق لديه الموهبة كي لا يخسر في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، لكن هل لديه الموهبة لتسلق قمة أوروبا؟“ مؤكدة أن بوكيتينو أصاب رأسه للتو.

وعادت الانتقادات لتصيب النجم الأول للفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بـ7 كرات ذهبية، ووحدها صحيفة ”ليكيب“ حاولت البحث عن نقاط الضوء في مستوى ميسي خلال لقاء لوريان وكتبت: ”لقد كان حافزا للفريق وزع عدة تمريرات حاسمة، وتكلف بالنزول إلى الخلف لتنظيم اللعب رغم أنه أصاب القائم مرة أخرى ليكون السادس هذا الموسم“ ومنحته 7 نقاط بعد أن استبعدته 3 مرات هذا الموسم مؤكدة أنه فشل في إنهاء السنة بابتسامة.

لكن صحيفة ”لوباريزيان“ وجهت انتقادات لميسي، وكتبت: ”ما لم يتغير في باريس سان جيرمان هو أداء صاحب 7 كرات ذهبية فشل في وضع الدوري الفرنسي تحت أقدامه واكتفى بـ6 كرات في القائم“.

ووجهت صحيفة ”le monde“ بدورها انتقادات للنجم الأرجنتيني، وكتبت: ”ميسي كان معروفا في الدوري الفرنسي قبل وصوله لباريس سان جيرمان، لكنه ليس ميسي الذي كان موجودا على أرض الملعب منذ سبتمبر بين رحلتين للأرجنتين للوفاء بالتزاماته رفقة منتخب بلاده، هدف و5 تمريرات حاسمة في 10 لقاءات لا تكفي للاعب حاصل على الكرة الذهبية 7 مرات، ميسي يبحث عن نفسه في الملعب وباريس سان جيرمان يبحث عن ميسي برشلونة“.

وتلقى مدافع ريال مدريد السابق سيرجيو راموس أول بطاقة حمراء رفقة باريس سان جيرمان، وفي لقائه الثالث رفقة الفريق بعد غياب بسبب الإصابة وهو ما عرضه بدوره لانتقادات الصحافة الفرنسية، وقالت قناة ”RMC sport“: ”عندما لا يكون مصابا يتم طرده“.

ورغم أن راموس أعطى لباريس سان جيرمان خلال لقاءاته الثلاثة الاستقرار، لكنه وضع نفسه في مأزق خلال هجمة مرتدة لفريق لوريان وتلقى بطاقة صفراء ثانية والطرد الأول هذا الموسم.