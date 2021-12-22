الصحف الرياضية: "ريال مدريد بطلا للشتاء".. و"تمرد داخل باريس سان جيرمان"

شكل تعادل برشلونة وإشبيلية، وفوز ريال مدريد بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني قبل مواجهته أمام أتلتيك بلباو التي تشهد غياب 11 لاعبا بسبب تفشي فيروس كورونا، وفوز يوفنتوس في إيطاليا واقترابه من المراكز الأربعة الأولى، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأربعاء في دوريات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ريال مدريد في كرة القدم وكرة السلة، والتمرد داخل نادي باريس سان جيرمان، وتطورات تجديد عقد عثمان ديمبلي والتعاقد مع كافاني في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل إشبيلية أمام برشلونة 1-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وتتويج ريال مدريد بطلا للشتاء، وكتبت: ”ريال مدريد بطلا للشتاء“.

الصحيفة اهتمت بمباراتي غرناطة ضد أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو أمام ريال مدريد، وكتبت: ”لقاء فيروس كورونا: 11 لاعبا مصابا“.

كما اهتمت بالأوضاع الداخلية لفريق باريس سان جيرمان، وكتبت: ”تمرد داخل باريس سان جيرمان“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام إشبيلية 1-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”نقطة أمل“.

كما تحدثت عن مصير مفاوضات برشلونة لتجديد عقد عثمان ديمبلي، وتطور ملف التعاقد مع الأوروغوياني كافاني من مانشستر يونايتد، وكتبت: ”المراحل الأخيرة من سباق تجديد عقد ديمبلي“، و“مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على أموال مقابل كافاني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيك بلباو وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد في سان ماميس مع غياب 11 لاعبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 1-1 أمام إشبيلية في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”من أجل العصا“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيك بلباو أمام ريال مدريد المقدم بسبب مشاركة الفريقين في لقاءات السوبر الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد في سان ماميس بـ11 غيابا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وأتلتيكو مدريد المؤجل، وكتبت: ”من أجل إنهاء أزمة أتلتيكو مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيك بلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني وحالات فيروس كورونا في فريق ريال مدريد، وكتبت: ”ضمن النطاق وفي الصندوق“.

كما تحدثت عن تعادل إشبيلية وبرشلونة 1-1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”نتيجة غير كافية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة وأتلتيكو مدريد المؤجل، وكتبت: ”العلاج هو جواو فيليكس“.

كما اهتمت بإصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا في فريق ريال مدريد لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ديلي إكسبريس سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية إغلاق ملاعب كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وكتبت: ”قد يؤدي الإغلاق لكارثة“.

كما اهتمت بفوز آرسنال على سندرلاند 5-1 وتأهله لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات توماس توخيل، مدرب تشيلسي، قبل مواجهة برينتفورد في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، وكتبت: ”لا تلمس نجومنا“.

كما اهتمت بتأهل آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين بعد الفوز على سندرلاند (5-1) في ربع النهائي.

الصحيفة اهتمت بتصريحات أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، عن الإقصاء على الورق من دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”كونتي: سنقاتل ضد الإقصاء الأوروبي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الفرنسي وكتبت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وستاد ريمس: ”المصعد العاطفي“، وعن لقاء أولمبيك ليون وميتز: ”حالة طوارئ في أولمبيك ليون“.

كما تحدثت عن غياب كيليان مبابي عن لقاء لوريان وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”الحياة دون مبابي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء بوردو وليل، وكتبت: ”بوردو وليل مع إيقاف التنفيذ“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام كالياري 2-0 واقترابه من المركز الرابع بعد تعادل أتلانتا وجنوى سلبيا، وكتبت: ”يوفنتوس أليغري يرى الضوء مرة أخرى، يوفنتوس على بعد 4 نقاط من مراكز دوري الأبطال“.

كما اهتمت بإيرادات الأندية الإيطالية، وكتبت: ”مكاسب رأس المال.. هجوم خاطف لإنتر ميلان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام كالياري 2-0 واقترابه من مراكز دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أعياد الميلاد ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن تعادل جنوى أمام أتلانتا سلبيا، وكتبت: ”جنوى يوقف أتلانتا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إنتر ميلان ”المتصدر“ وتورينو في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”بـ 45 ألفا لإنتر ميلان، تورينو يعتقد بقدرته“.