بوكيتينو: باريس سان جيرمان يجب أن يعدل خطته في غياب مبابي ونيمار

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، إن فريقه سيتطلع إلى إنهاء العام بقوة عندما يواجه لوريان، في آخر مبارياته هذا العام في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، لكن عليه أن يجري تعديلات على خطته مع استمرار غياب نيمار للإصابة وإيقاف كيليان مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 45 نقطة، بينما يحتل لوريان المركز 19 قبل آخر مباراة قبل عطلة شتوية قصيرة.

ويغيب مبابي، الذي أكمل 23 عاما أمس الاثنين، مباراة واحدة بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في عشر مباريات بالدوري، بينما قال باريس سان جيرمان إن نيمار ليس من المتوقع أن يعود بعد إصابته في الكاحل قبل ”أربعة أو خمسة أسابيع“.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مباراة الأربعاء: ”يجب أن نبني اللعب ونتقدم بطريقة مختلفة على أرض الملعب. مع وجود نيمار أو كيليان على أرض الملعب، فإننا نبحث بسرعة عن اللعب للأمام.

”بدون مبابي علينا أن نبني اللعب بشكل مختلف وربما نلعب بوتيرة مختلفة. سيكون تحديا أن نرى كيف يلعب الفريق في هذه الحالة“.

وأضاف: ”نحن لا نتحدث عن استبداله ولكن عن إيجاد التوازن لتحقيق الفوز. غالبا ما يكون لدينا أشياء من هذا القبيل بسبب الإصابات والإيقافات خلال العام. لدينا فريق جيد يستطيع إيجاد التوازن الذي سيقودنا إلى النصر“.

وقد يقع العبء على ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا واحدا في الدوري وصنع أربعة منذ انضمامه للنادي الفرنسي هذا الموسم، لكن بوكيتينو قال إن لاعبي باريس سان جيرمان الشبان قد يلعبون دورا أيضا.

وتابع: ”أعتقد أنه من المهم للاعبين الشبان اللعب في مباراة رسمية. من الجيد أن تكون قادرا على مزج فريقنا. لدينا الكثير من المواهب الجيدة في مركز التدريب.

”نريدهم أن يكونوا في غرفة الملابس مع المجموعة المحترفة. إنهم بحاجة إلى الخبرة وبمرور الوقت سيكون لديهم المزيد. عندما نشعر بأنهم مستعدون، فإنهم سيلعبون“.

وكانت صحيفة ”آس“الإسبانية قالت إن لاعبي باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم سيرجيو راموس وماركو فيراتي وخوان ماتا، فاجأوا مبابي بقميص يحمل رقم 2025 خلال حفل الاحتفال بعيد ميلاده الـ23، في رسالة مباشرة إلى اللاعب من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأضافت أن لاعبي باريس سان جيرمان يضغطون مع إدارة النادي؛ من أجل الإبقاء على كيليان مبابي داخل ملعب ”حديقة الأمراء“، وإفساد محاولات ريال مدريد لخطف نجم النادي الباريسي.

وينتظر مبابي قدوم انتقالات يناير؛ من أجل عقد اتفاق رسمي مع ريال مدريد، تمهيداً للانضمام إلى صفوفه نهاية الموسم الجاري 2021-2022.