بأقدام فلاهوفيتش وجافي وتاديتش.. ميسي وكريستيانو رونالدو يخسران عدة أرقام قياسية

يحمل كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عددًا من الأرقام القياسية الفردية فيما يتعلق بأهدافهم، لكن بعض هذه الأرقام تراجعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن طريق لاعبين آخرين.

وشهد عام 2021، تحول رونالدو إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عامًا من رحيله عن صفوفه، فيما قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مغادرة برشلونة بعد 21 عامًا قضاها بين صفوفه، نحو باريس سان جيرمان.

وكان أبرز هؤلاء اللاعبين الذين كسروا أرقام الثنائي الأشهر، الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب فيورنتينا الإيطالي، الذي يُعدّ حاليًا، من أهم مهاجمي العالم في 2021.

المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 عامًا، سجل هدفًا لفريقه في مواجهة ساسولو أمس، في الدوري الإيطالي، ليصل إلى هدفه الـ16 في البطولة، إذ ساعد فريقه على التعادل في نهاية المطاف، بهدفين لكل فريق.

ونجح فلاهوفيتش بذلك، في معادلة رقم رونالدو، أسطورة ريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد الحالي، بتسجيل 33 هدفًا في الدوري الإيطالي، خلال عام ميلادي واحد، الذي حققه ”الدون“ في عام 2020، عندما كان في صفوف يوفنتوس، علمًا أن هذا الرقم لم يتحقق منذ 1960.

وستكون الفرصة سانحة للنجم الصربي، لكسر هذا الرقم في المباراة الأخيرة للعام، ضد مضيفه فيرونا، يوم الأربعاء المقبل.

وبعد أن سجل للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بات فلاهوفيتش ثاني لاعب فقط، في تاريخ فيورنتينا، يحقق ذلك في موسم منذ الأرجنتيني غابريال باتيستوتا، عندما سجل في 11 مباراة على التوالي عام 1994، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

وكان كريستيانو رونالدو، قد توج بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 29 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان السابق، بينما اكتفى فلاهوفيتش، بتسجيل 21 هدفًا، حل بها في المركز الرابع.

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، هو الوحيد الذي سجل في الدوريات الأوروبية الكبرى، أهدافًا أكثر من فلاهوفيتش في 2021، برصيد 42 هدفًا.

وفشل نجوم مثل ليونيل ميسي، مع برشلونة، وباريس سان جيرمان، برصيد 24 هدفًا، ومحمد صلاح مع ليفربول 24 هدفًا، أو كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان 25 هدفًا، في الوصول لعدد أهداف دوسان نفسها، في 2021.

جافي ورقم ميسي القياسي

على صعيد آخر، خسر ميسي رقمين قياسيين هذا الأسبوع، حيث لم يعد ضمن المراكز الثلاثة الأولى من بين أصغر الهدافين في برشلونة على الإطلاق، وعدد التمريرات الحاسمة في السنة التقويمية.

ونجح جافي، لاعب الوسط الصاعد لفريق برشلونة، في تحطيم رقم ليو، بقائمة أصغر هدافي النادي تاريخيًا.

ونجح جافي في تسجيل هدف البارسا الثاني في الفوز (3-2) على إلتشي، ضمن مباريات الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

وبات جافي ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا لبرشلونة، وذلك بعمر 17 عامًا و235 يومًا، ليتجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفه الأول مع الفريق، وهو في عمر 17 عامًا و331 يومًا.

ويحتل أنسو فاتي الصدارة، كأصغر من سجل لبرشلونة في تاريخه، حيث فعلها في عمر 16 عامًا و304 أيام، فيما يأتي بويان كريكتش، في المركز الثاني، إذ حقق هذا الإنجاز في سن 17 عامًا و53 يومًا.

كسر رقم قياسي آخر

كما فقد النجم الأرجنتيني رقمًا قياسيًا، صمد 10 سنوات وهو أكثر ممرر كرات حاسمة في عام واحد (36 تمريرة حاسمة في 2011 بالليغا).

وجاء كسر رقم ميسي على يد صانع الألعاب الصربي دوسان تاديتش، قائد أياكس، الذي مرر كرته الـ37 الحاسمة في مباراة الهزيمة، على يد ألكمار بالدوري الهولندي، والتي انتهت بنتيجة (2-1).

وساهم تاديتش في تسجيل 53 هدفًا في 61 مباراة مع نادي أياكس.

Dusan Tadic rompió el récord de asistencias en 1 año que tenía Lionel Messi El atacante serbio superó las 36 asistencias que Lionel Messi hizo en 2011 con la casaquilla del Barcelona.https://t.co/vMyqPhw3e8 — La República (@larepublica_pe) December 20, 2021

ويحتفظ ميسي، بأرقام قياسية أخرى، وهي أكبر هداف في موسم الليغا (474 هدفًا) وموسم أوروبا (50 هدفًا) وأكبر مسجل هاتريك (36 هاتريكًا في الليغا) و(8 هاتريكات في أوروبا) وأكبر ممرر للكرات الحاسمة في الليغا (192 تمريرة).

وسجل ميسي 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع باريس سان جيرمان، في جميع المسابقات،

يذكر أن 5 من تلك الأهداف الستة، جاءت في دوري أبطال أوروبا.