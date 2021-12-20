الصحف الرياضية: "تعثر ريال مدريد يفتح الدوري الإسباني".. و"أوقفوا كرة القدم الآن"

شكلت نتائج لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، التي شهدت تعادلا سلبيا لريال مدريد أمام قادش، وتعادل ليفربول وتوتنهام وفوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي في إنجلترا، وفوز نابولي بلقاء القمة في إيطاليا على ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف باحتجاج يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على تقنية حكم الفيديو ومطالبة تشيلسي بإيقاف كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتصويت أعضاء برشلونة بنعم على تمويل مشروع ”إسباي برشلونة“، وفوز النرويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيا أمام قادش واصطدامه بدفاع مكثف للضيوف، وكتبت: ”اختناق“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيك بلباو على ريال بيتيس 3-2 وفوز غرناطة على ريال مايوركا 4-1، وكتبت: ”ريمونتادا ضد الحظ السيئ“، و“خورخي مولينا هاتريك في عمر 39 عاما“.

الصحيفة اهتمت بموافقة أعضاء برشلونة على مشروع ”إسباي برشلونة“، وكتبت: ”الأعضاء يقولون نعم لقرض بمليار ونصف مليار يورو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على موافقة أعضاء برشلونة على تمويل مشروع ”إسباي برشلونة“ بقرض يبلغ 1.5 مليار يورو، وكتبت: ”المستقبل هنا“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد سلبيا أمام قادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يتعثر والدوري الإسباني يفتح“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ منافسون محتملون لبرشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نتائج استفتاء أعضاء برشلونة بشأن تمويل مشروع ”إسباي برشلونة“، وكتبت: ”استفتاء إسباي برشلونة: نعم“.

الصحيفة اهتمت بصفقات برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية، وكتبت: ”الضوء الأخضر من تشافي: يريد فيران توريس وكافاني عاجلا“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد سلبيا أمام قادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تعثر ريال مدريد يفتح الدوري الإسباني“.

آس

ركزت الصحيفة على تعثر ريال مدريد ”المتصدر“ أمام قادش بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يتشابك“.

كما تحدثت عن تطورات مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”تسريع مزدوج“، و“دورتموند يؤكد أن ريال مدريد مهتم بهالاند وليونارد يتحدث عن عدم وجود مفاوضات مع مبابي“.

الصحيفة اهتمت بموافقة أعضاء برشلونة على تمويل مشروع ”إسباي برشلونة“، بقرض يبلغ 1.5 مليار يورو، وكتبت: ”لابورتا يمضي قدما في مشروع إسباي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل توتنهام وليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتجاج يورغن كلوب على حكم تقنية الفيديو، وكتبت: ”كلوب يصر على أن هاري كين يستحق الطرد“.

كما اهتمت الصحيفة بموقف تشيلسي بعد رفض تأجيل لقائه وكثرة الإصابات بفيروس كورونا، وكتبت: ”أوقفوا كرة القدم الآن“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 4-0 وكتبت: ”غوارديولا: نحن بصدد التحسن وللأفضل“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل توتنهام 2-2 أمام ليفربول واحتجاج يورغن كلوب على التحكيم، وكتبت: ”تفاجأ كلوب بأن هاري كين نجم توتنهام لم يطرد بعد خسارة ليفربول نقطتين في سباق اللقب“.

كما اهتمت الصحيفة بغضب تشيلسي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب عدم تأجيل لقائه أمام وولفرهامبتون رغم إصابات فيروس كورونا في صفوفه، وكتبت: ”توخيل غاضب بشدة من رابطة الدوري الإنجليزي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب فرنسا نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات أمام النرويج، الذي توج باللقب، وكتبت: ”كسوف كامل“.

كما اهتمت بنتائج كأس فرنسا وإقصاء أنجيه وميتز أمام أندية صغيرة، وكتبت: ”أندية بيرجراك وليناس كنجوم“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي على ميلان 1-0 في قمة الدوري الإيطالي والجدل بشأن تقنية حكم الفيديو، وكتبت: ”غضب في ميلان.. إلغاء هدف التعادل لكيسي ونابولي يفوز“، و“إذن لا لتقنية حكم فيديو“.

كما اهتمت باستفادة إنتر من هزيمة ميلان أمام نابولي وفوزه ببطولة الشتاء، وكتبت: ”إنتر ميلان بطلا للشتاء“.