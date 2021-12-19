الصحف الرياضية: "هازارد يعود ليكون لقاح ريال مدريد".. "الأطفال ينقذون برشلونة".. و"هذا هو مورينيو"

شكلت نتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوزا صعبا لبرشلونة على إلتشي، وإشبيلية على أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وفوز يوفنتوس وروما في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، وأبرزها مباراة ريال مدريد وقادش وقمة ميلان ونابولي، واستفتاء برشلونة من أجل الموافقة على مشروع ”إسباي برشلونة“، ونهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات، وأسباب الشغب في الملاعب الفرنسية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية 2-1 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يحافظ على النسق“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وقادش وعودة هازارد أساسيا، وكتبت: ”هازارد يعود ليكون لقاح ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز رايو فاليكانو على ديبورتيفو ألافيس 2-0 وبرشلونة على إلتشي 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”رايو فاليكانو في مراكز دوري الأبطال“، و“الأطفال ينقذون برشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب على إلتشي 3-2 في الدوري الإسباني بفضل تألق لاعبيه الشباب، وكتبت: ”أطفال سوبر“.

كما تحدثت عن استفتاء برشلونة بشأن مشروع ”إسباي برشلونة“، وكتبت: ”استفتاء تاريخي“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد ”المتصدر“ وقادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فيروس كورونا وقادش يضعان ريال مدريد في الاختبار“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على إلتشي 3-2 في الدوري الإسباني بفضل تألق اللاعبين الشباب، وكتبت: ”طفرة الأطفال“.

كما تحدثت عن استفتاء أعضاء برشلونة بشأن مشروع ”إسباي“، وكتبت: ”أول استفتاء عن بعد في تاريخ نادي برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وقادش، وكتبت: ”المتصدر منهك بسبب فيروس كورونا ومع هازارد رسمي يواجه قادش“.

كما اهتمت بفوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد 2-1، وكتبت: ”أوكامبوس يعطي أجنحة لإشبيلية ويكبد أتلتيكو مدريد الهزيمة الثالثة على التوالي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يتحدى ريال مدريد“.

كما تحدثت عن فوز رايو فاليكانو على ديبورتيفو ألافيس 2-0 وفوز برشلونة على إلتشي 3-2، وكتبت: ”رايو فاليكانو في مراكز دوري الأبطال بعد الفوز على ألافيس“، و“جوتغلا وجافي ونيكو ينقذون برشلونة أمام إلتشي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني واللقاء رقم 100 لفينيسيوس جونيور في الدوري، وكتبت: ”فينيسيوس يلعب اللقاء 100 في الدوري الإسباني وهازارد أساسي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات بين فرنسا والنرويج، وكتبت: ”لا تزال جرعة إضافية من المتعة“.

كما اهتمت بأحداث الشغب في لقاء باريس وأولمبيك ليون، وكتبت: ”أسباب الكارثة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليل على أوكسير 3-1 في كأس فرنسا، وكتبت: ”ليل مسيطر في الغرب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما 4-1 على أتلانتا وفوز يوفنتوس على بولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”هذا هو مورينيو“، و“يوفنتوس يجتاز بولونيا“.

كما اهتمت بلقاء القمة بين ميلان ونابولي لمطاردة إنتر ميلان، وكتبت: ”ميلان – نابولي يقرر في مطاردة إنتر ميلان“ و“النداء الأخير لسباليتي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإيطالي، وكتبت عن فوز يوفنتوس على بولونيا 2-0: ”نحن هنا“، وعن فوز روما على أتلانتا 4-1: ”غاسبيريني غاضب من تقنية حكم الفيديو“.

واهتمت بلقاء القمة بين ميلان ونابولي ومطاردة إنتر ميلان، وكتبت: ”ميلان – نابولي: الهروب بالمركز الثاني“.