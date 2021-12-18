فوتبول إيطاليا: إيكاردي وزوجته متهمان بغسيل الأموال

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان وزوجته متهمان بغسيل الأموال.

وذكرت شبكة ”فوتبول إيطاليا“ أن إيكاردي متهم بغسل الأموال في الأرجنتين، مع زوجته ووكيلته واندا نارا.

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ونقلت عن صحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية أن الزوجين قُدمت شكوى رسمية ضدهما بعد التحقيق الذي أجراه فرناندو ميغي، رئيس الرابطة المستقلة للصالح العام.

وأشارت إلى أنه تبين أن إيرادات شركة ”Work Marketing Football SRL“ لا تتعلق فقط بالأموال التي يحصل عليها إيكاردي خلال مسيرته الكروية، بل تتعلق أيضا بدخل إضافي غير معروف، ولا يمكن تعقب مصدره في أي عقد، وهو ما يسمى بـ“المال المظلم“ أو ”المال الأسود“.

ووفقا للصحيفة الأرجنتينية، فقد تم استخدام الأموال التي تم تحويلها عبر شركة لتجنب دفع ضرائب دولية على أرباحها، سواء بالنسبة لمسيرة إيكاردي الرياضية أو خطوط الموضة ومستحضرات التجميل لواندا، التي تزوجت اللاعب عام 2014. وانتقل إيكاردي من إنتر ميلان إلى بايس سان جيرمان صيف عام 2019 بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي في صيف 2020.

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وأشرك ماوريسيو بوكيتينو مواطنه إيكاردي في 18 مباراة فقط الموسم الحالي بواقع 748 دقيقة فقط في مختلف المسابقات، سجل خلالها اللاعب 3 أهداف.

وبالمجمل لعب إيكاردي لباريس سان جيرمان 80 مباراة، سجل فيها 36 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة. في المقابل سجل المهاجم الأرجنتيني 124 هدفا وصنع 29 في 219 مباراة مع إنتر ميلان.

يشار إلى أن إيكاردي البالغ من العمر 28 عاما يرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022، بحسب ”فوتبول إيطاليا“.

وكان موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي قد ذكر أن إيكاردي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير المقبل، وأن اللاعب منفتح بالفعل على فكرة الانتقال إلى يوفنتوس.

لكنه أوضح أن المفاوضات بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا تسير كما يتمناها المهاجم الأرجنتيني، إذ يريد يوفنتوس التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بينما يريد باريس سان جيرمان وضع بند إلزامية الشراء.

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“ أن المفاوضات بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان لم تتوقف على أمل التوصل لاتفاق حول إيكاردي.