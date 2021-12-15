الصحف الرياضية: "برشلونة يستهدف ضم هالاند".. و"ريال مدريد على خط دوري الأرقام القياسية"

شكلت رغبة برشلونة في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، وفوز مانشستر سيتي الكبير 7-0 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغبة باريس سان جيرمان في تجديد عقد كيليان مبابي، وانتظار إعلان سيرجيو أغويرو اعتزاله كرة القدم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمسيرة ريال مدريد في الدوري الإسباني وصدارة الأرقام القياسية، وأخبار سوق الانتقالات، وبطولة العالم لكرة اليد للسيدات، ونتائج لقاءات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على انتظار قرار إعلان سيرجيو أغويرو اعتزاله كرة القدم بعد أزمة قلبية، وكتبت: ”أغويرو.. كيف لعبت بشكل جيد“.

كما تحدثت عن رغبة برشلونة في ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”برشلونة يستهدف ضم هالاند“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد: المتصدر على خط دوري الأرقام القياسية“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج لقاءات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا، وإقصاء ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغياب أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”غريزمان لن يلعب حتى 2022“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتأهل منتخب إسبانيا للسيدات لنصف نهائي كأس العالم بعد الفوز في ربع النهائي على منتخب ألمانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء تكريم مارادونا بين برشلونة وبوكاجونيورز وبداية داني ألفيس مع الفريق الإسباني، وكتبت: ”درس من ألفيس“.

كما تحدثت عن لقاء مينو رايولا مع خوان لابورتا في تورينو، وكتبت: ”رايولا يمنح هالاند و3 تعاقدات أخرى“.

الصحيفة اهتمت بتجديد ملعب ”كامب نو“، وكتبت: ”كامب نو يعطي 500 مليون يورو في السنة“.

كما اهتمت بمحاولة باريس سان جيرمان تجديد عقد كيليان مبابي، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يضيق الخناق من أجل تجديد عقد مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد برشلونة مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”هالاند ممكن“.

كما تحدثت عن مشاركة برشلونة في لقاء تكريم مارادونا وخسارته أمام بوكاجونيورز، ومشاركة البرازيلي داني ألفيس الأولى مع الفريق، وكتبت: ”داني ألفيس يظهر في أفضل حالة“.

الصحيفة اهتمت بمؤتمر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب برشلونة، وكتبت: ”أغويرو يعلن اعتزاله كرة القدم“.

كما اهتمت بتأهل المنتخب الإسباني للسيدات لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد ونتائج الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على حفلها السنوي لتتويج الرياضيين الأفضل في عام 2021، الذي شهد تتويج كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ولويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بجوائز، وكتبت: ”متحدون نحن أقوى“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا للسيدات لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد تجاوزه منتخب ألمانيا في ربع النهائي.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي 7-0 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تألق كيفن دي بروين، وكتبت: ”سبعة دي بروين“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار آرسنال تجريد مهاجمه الغابوني أوباميانغ من شارة القيادة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وضعية أولمبيك ليون هذا الموسم والنتائج غير المستقرة ومشاكل الفريق الداخلية، وكتبت: ”حلقات أولمبيك ليون الجوفاء“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام المنتخب السويدي في ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة اليد، وكتبت: ”العمل الذي يتعين القيام به“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة يوفنتوس ضم ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان، وكتبت: ”يوفنتوس – إيكاردي لمدة 6 أشهر“.

كما اهتمت بحفل تتويج بيدري لاعب برشلونة بجائزة الفتى الذهبي، وكتبت: ”العالم يصفق للفتى الذهبي“.

الصحيفة اهتمت بفريق إنتر ميلان وتسجيل الأهداف، وكتبت: ”إنزاغي يهدف لـ100 هدف“.