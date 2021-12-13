بث مباشر لنتائج قرعة الدور الفاصل للدوري الأوروبي لحظة بلحظة

ينتظر عشاق نادي برشلونة حول العالم، ظهر اليوم الاثنين، قرعة دور خروج المغلوب المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 – 2022، والذي سيقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى دور خروج المغلوب المؤهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، 16 فريقا، وهم الأندية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، بجانب أصحاب وصافة مجموعات الدوري الأوروبي.

نظام قرعة ملحق الدوري الأوروبي:

– أصحاب المراكز الثانية في دور مجموعات الدوري الأوروبي سيلعبون ضد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

– الفريق الوصيف بدور مجموعات الدوري الأوروبي، سيخوض مباراة الإياب على أرضه، على أن تخوض الفرق أصحاب المرتبة الثالثة في دوري الأبطال مباراة الذهاب بملعبها.

– لن تواجه أندية من نفس البلد بعضها بعضا.

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة الدور الفاصل في الدوري الأوروبي https://t.co/hDP3BJDPAI pic.twitter.com/ecSZfSrATr — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

الفرق المتأهلة لملحق الدوري الأوروبي:

أصحاب المرتبة الثانية في دور مجموعات الدوري الأوروبي:

– ريال بيتيس (إسبانيا).

– سبورتينغ براغا (البرتغال).

– دينامو زغرب (كرواتيا).

– لاتسيو (إيطاليا).

– نابولي (إيطاليا).

– أولمبياكوس (اليونان).

– رينجرز (إسكتلندا).

– ريال سوسيداد (إسبانيا).

أصحاب المرتبة الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا:

– أتالانتا (إيطاليا).

– برشلونة (إسبانيا).

– بروسيا دورتموند (ألمانيا).

– لايبزيغ (ألمانيا).

– بورتو (البرتغال).

– إشبيلية (إسبانيا).

– شريف تيراسبول (مولودوفا).

– زينيت سان بطرسبرغ (روسيا).

قرعة الدوري الأوروبي:

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور الفاصل في الدوري الأوروبي يوم الـ17 من فبراير المقبل على أن تلعب مباريات الإياب يوم الـ24 من الشهر ذاته.

ثم تقام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم الـ25 من فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب يوم الـ10 من مارس، والإياب يوم الـ17 من الشهر ذاته.