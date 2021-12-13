الموعد والقنوات الناقلة لقرعة الدور الفاصل في الدوري الأوروبي

تحتضن مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الاثنين، قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، التي ستشهد اهتماما هذا الموسم بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا وانتقاله لمسابقة الدوري الأوروبي.

الموعد والقنوات الناقلة للقرعة

تنطلق القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت القاهرة.

وتعد القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي هذا الموسم في ما يخص الملحق هي ”بي إن سبورتس“ الإخبارية المفتوحة.

وتشارك في القرعة الأندية التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثمانية دوري أبطال أوروبا، والأندية التي حلت في المركز الثاني في المجموعات الثمانية في الدوري الأوروبي.

وقسمت الأندية الـ16 إلى مستويين، ضم الأول الأندية التي حلت ثالثة في دوري أبطال أوروبا، والثاني الأندية التي احتلت في المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي.

وتمنع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أن يتقابل فريقان من دولة واحدة قبل دور ربع النهائي، الأمر الذي لن يجعل برشلونة مثلا يواجه ريال سوسيداد أو ريال بيتيس الإسبانيين.

وتقام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم 25 فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس والإياب يوم 17 من نفس الشهر.

وتعتبر إسبانيا الأكثر تمثيل في القرعة بمشاركة 4 أندية، وهي: برشلونة وإشبيلية، حامل اللقب التاريخي للمسابقة، وهما قادمان من دوري أبطال أوروبا، وريال بيتيس وريال سوسيداد من مجموعات الدوري الأوروبي.

فيما تشارك إيطاليا بثلاثة أندية، وهي لاتسيو ونابولي من مجموعات الدوري الأوروبي وأتلانتا من دوري أبطال أوروبا.

ويحاول برشلونة تجنب ثنائي إيطاليا نابولي ولاتسيو في قرعة الدوري الفاصل المؤهل لدور الـ16، كما سيكون أتلانتا الإيطالي فريقا تحاول أندية الدوري الأوروبي تجنبه.

مستويات القرعة

المستوى الأول: الأندية التي حلت ثانية في مجموعات الدوري الأوروبي:

نابولي ولاتسيو من إيطاليا، وريال بيتيس وريال سوسيداد من إسبانيا، وغلاسكو رينجرز من اسكتلندا وأولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي وسبورتينغ براغا البرتغالي.

المستوى الثاني: الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا:

برشلونة وإشبيلية (إسبانيا)، وأتلانتا (إيطاليا)، وبورتو (البرتغال)، ولايبزيغ وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وشيريف تيراسبول (مولدوفيا)، وزينت سان بطرسبورغ (روسيا).

الأندية المتأهلة لدور الـ16 متصدرة مجموعات الدوري الأوروبي، وتنتظر الفائزين من الدور الفاصل:

أولمبيك ليون وموناكو من فرنسا، وسبارتاك موسكو من روسيا، وغلطة سراي التركي، وآنتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن من ألمانيا، وسرفينا زفيزدا الصربي، ووست هام يونايتد الإنجليزي.