الصحف الرياضية: "برشلونة لا يخرج من الحفرة".. ريال مدريد "لا يمكن إيقافه".. و"سوبر ماكس"

شكل فوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وفوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، وصعود إنتر ميلان لصدارة الدوري الإيطالي بعد تعثر منافسيه، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتفشي فيروس كورونا في مانشستر يونايتد، وتعثر برشلونة بالتعادل أمام أوساسونا، وقرعة الدور الفاصل المؤهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي بمشاركة برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على أتلتيكو مدريد 2-0 وتعزيز الصدارة، وكتبت: ”لا يمكن إيقافه“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”جوز الهند المختفي لريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي، وكتبت: ”الدوري الإسباني يخيف ببرشلونة وريال بيتيس وإشبيلية وريال سوسيداد“.

الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”تاريخي فيرستابن“.

كما اهتمت بتعادل برشلونة أمام أوساسونا 2-2، وكتبت: ”برشلونة لا يخرج من الحفرة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 2-2 أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”خيبة أمل جديدة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن ملك في الجنون“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-0 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مواجهات الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يعزز الصدارة بعد الفوز بالديربي“.

كما اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، وكتبت: ”برشلونة يدخل قرعة الدوري الأوروبي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام أوساسونا 2-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”المرأة العجوز كانت“.

كما تحدثت عن فوز ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن بطلا للعالم في اللفة الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-0 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مواجهات الدوري الإسباني، وكتبت: ”الديربي يترك ريال مدريد متصدرا بشكل أكبر“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أتلتيكو مدريد وتعزيز الصدارة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لا يمكن إيقافه“.

كما تحدثت عن فوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن بطلا للعالم بالسرعة النهائية“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل برشلونة 2-2 أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فقط اللاعبون الشباب يؤمنون بالعهد الجديد“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قرعة ساخنة.. منافسون أقوياء يطاردون ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، واحتجاج فريق مرسيدس وبطله لويس هاميلتون، وكتبت: ”اتهم مرسيدس ولويس هاميلتون بكونه يائسا بعد محاولته انتزاع لقب ماكس فيرستابن المثير للجدل في الفورمولا وان“.

كما اهتمت بانتشار فيروس كورونا في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”تهديد كورونا في مانشستر يونايتد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان بعد سباق مجنون في جائزة أبوظبي المرحلة الأخيرة من بطولة العالم، وكتبت: ”ماكس من الجنون“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على كالياري 4-0 واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، مستفيدا من تعثر ميلان ونابولي، وكتبت: ”إنتر ميلان يذهب بشكل أسرع“.

كما اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”ماكس عالمي.. النهاية من فيلم“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على كالياري 4-0 واعتلاء الصدارة بعد تعثر ميلان، وصعود أتلانتا للمركز الثالث بعد فوزه على هيلاس فيرونا 2-1، وهزيمة نابولي أمام إمبولي، وكتبت: ”تجاوزان“.

الصحيفة اهتمت بتقديم جائزة الفتى الذهبي لبيدري نجم برشلونة الشاب، وقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يا له من يوم.. الفتى الذهبي وقرعة يوفنتوس“.

كما اهتمت بفوز ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”سوبر ماكس“.