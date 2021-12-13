ترتيب الحذاء الذهبي.. محمد صلاح وفلاهوفيتش يقلصان الفارق عن ليفاندوفسكي

واصل لاعبان من الدوري النرويجي، وهما أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، ومواطنه توماس أولسن، لاعب ليلستروم، صدارتهما لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، فيما يستمر تقدم المرشحين الكبار هدافي الدوريات الخمسة الكبرى نحو الصفوف الأولى.

ورفع ثنائي الدوري النرويجي رصيدهما من النقاط إلى 39 نقطة من 26 هدفا، وصعد النرويجي فيتون بريشا لاعب فريق فايكينغ، للمركز الثالث برصيد 33 نقطة من 22 هدفا.

وفي صراع المرشحين الكبار هدافي الدوريات الخمسة الكبرى الذين يستفيدون من نقاط مضاعفة لعدد أهدافهم، قلص الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتا،ز والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، الفارق عن روبيرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، متصدر هدافي الدوري الألماني.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة من 16 هدفا، فيما صعد الصربي دوشان فلاهوفيتش، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، ومهاجم فيورنتينا، للمركز الخامس برصيد 30 نقطة من 15 هدفا، ويحتل محمد صلاح المركز السابع برصيد 28 نقطة من 14 هدفا، وهو نفس رصيد التشيكي باتريك ستشيك مهاجم باير ليفركوزن.

ويحتل الثنائي الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 13 هدفا.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 16 هدفا – 32 نقطة.

2- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا): 15 هدفا – 30 نقطة.

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) والتشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن): 14 هدفا – 28 نقطة.

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيطالي شيزو إيموبيلي (لاتسيو): 13 هدفا – 26 نقطة.

7- الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (هيلاس فيرونا): 12 هدفا – 24 نقطة.

8 – الكندي جوناثان دافيد (ليل) والنرويجي إرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند)، والإسباني خوان ميغيل خمينيز لوبيز (ريال بيتيس): 11 هدفا – 22 نقطة.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، فإن عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات، فإن عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.