لماذا تراجع كيميش عن موقفه وقرر تلقي لقاح كورونا؟

تراجع يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ، عن قراره السابق برفض التطعيم ضد فيروس كورونا، بعدما تسببت إصابته في مشاكل خطيرة في الرئة وربما عضلة القلب ستؤثر قطعا على مسيرته في الملاعب.

وفي مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية، يأسفكيميش لأنه لم يتخذ خطوة التلقيح ضد فيروس كورونا في وقت سابق، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما: ”بشكل عام، كان من الصعب علي التعامل مع مخاوفي، ولهذا السبب كنت مترددا لفترة طويلة في التطعيم“.

وفي المقابلة يكشفكيميش لأول مرة عن وضعه الصحي الحالي ومخاوفه الأصلية بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا والذي تسبب تجاهله للتطعيم في حدوث ارتشاح في الرئة قد يؤثر على عضلة القلب.

وأصيب كيميش بكوفيد-19 وترتب على ذلك تأجيل عودته لفريقه البافاري إلى العام المقبل، حيث يعاني مشاكل في الرئة بعد إصابته بكورونا.

وأثارت الحالة الصحية لكيميش جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة في صفوف بايرن ميونخ، حيث تحول الأمر لمناقشات عامة بشأن ضرورة التطعيم ضد الفيروس في ظل الوضع المتوتر في إقليم بافاريا.

ولقد تأثر بايرن ميونخ، الذي يعتبر بطل الخريف عمليا، مرارا من تفشي الفيروس بين لاعبيه الذين لم يحصلوا على التطعيم وأصيبوا بالفيروس، في الأسابيع القليلة الماضية.

إصابة جنابري

مثل كيميش، يعاني زميله في الفريق سيرغ جنابري من عدوى كورونا. وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم بإعطاء جرعة من اللقاح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مناعية صحية أو أصيبوا بعدوى.

وكقاعدة عامة، يجب أن يتم التطعيم بعد ستة أشهر من المرض، ولكن ليس قبل أربعة أسابيع من توقف أعراض كوفيد- 19، حيث كانت إصابة جنابري منذ أكثر من ستة أشهر، يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه حوالي 70٪ من سكان ألمانيا لقاح فيروس كورونا بشكل كامل.

وأوضح الدولي الألماني أنه قلق من ”الآثار طويلة المدى“ للقاح، حيث اضطر إلى عزل نفسه مرتين بعد الاتصال الوثيق بأحد المصابين بالفيروس، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية، مما اضطره إلى الحجر الصحي مرة أخرى.

ويوم الأربعاء الماضي، كان قادرا على الخروج من العزل بعد سلبية اختباره الأخير ولكن في الوقت الحالي لن تسمح له آثار كوفيد-19 بالعودة إلى الملاعب، حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وينفرد النادي البافاري الطامح للفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة على التوالي بصدارة الترتيب برصيد 37 نقطة متفوقا بفارق ست نقاط على ملاحقه الأقرب بروسيا دورتموند.