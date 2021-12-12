الصحف الرياضية: ريال مدريد ضد أتلتيكو "ديربي بالغ الأهمية".. و"ليندلوف ذعر القلب"

شكل ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وأبرز لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، وصراع اللقب بين هاميلتون وفيرستابن في جائزة أبوظبي للفورمولا وان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتعادل ميلان أمام أودينيزي وفتح الباب أمام إنتر ميلان للصدارة في إيطاليا، والعودة التعيسة لستيفن جيرارد إلى ملعب ”آنفيلد“ بعد هزيمة فريقه أستون فيلا أمام ليفربول، وأزمة قلب مدافع مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف، ووفاة أسطورة التنس الإسباني مانولو سانتانا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة التنس الإسباني مانولو سانتانا، وكتبت: ”مانولو سانتانا: تلاشت ابتسامة الرياضة الإسبانية“.

كما تحدثت عن ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دعونا نرى من يوقف فينيسيوس جونيور“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أوساسونا وبرشلونة، وكتبت: ”العودة للدوري الإسباني ولوك دي يونغ يمكن أن يلعب رسميا“.

كما اهتمت بجائزة أبوظبي للفورمولا وان، وكتبت: ”لقب العالم في 58 لفة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”استيقظ برشلونة“.

كما تحدثت عن ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يرغب في إيقاف المتصدر“.

الصحيفة اهتمت بجائزة أبوظبي للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن – هاميلتون: نهائي السكتة القلبية“.

كما اهتمت بوفاة أسطورة التنس الإسباني مانولو سانتانا، وكتبت: ”وداعا مانولو سانتانا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة التنس الإسباني مانولو سانتانا، وكتبت: ”وداعا أسطورة“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لردة الفعل في بامبلونا“.

الصحيفة اهتمت بمفاوضات برشلونة مع تشيلسي لضم بعض لاعبيه، وكتبت: ”عملية تشيلسي: بوليسيتش في يناير، روديجر وأزبيليكويتا في الصيف“.

كما اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي بالغ الأهمية“.

الصحيفة اهتمت أيضا بصراع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، وكلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات بين ريال مدريد وبرشلونة وصراع لقب بطولة العالم للفورمولا وان خلال جائزة أبوظبي.

آس

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة التنس الإسباني مانولو سانتانا، وكتبت: ”مانولو سانتانا 1938-2021: أسطورة“.

كما اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مطاردة أو هروب في الديربي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن لقب بطولة العالم للفورمولا وان خلال جائزة أبوظبي، وكتبت: ”فيرستابن يسخر من منافسه هاميلتون ويقول: إنه خائف مني“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد على نوريتش سيتي وأزمة فيكتور ليندلوف الصحية، وكتبت: ”فيكتور ذعر القلب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على أستون فيلا 1-0 في لقاء عودة ستيفن جيرارد لآنفيلد، وكتبت: ”عودة تعيسة لستيفن جيرارد إلى آنفيلد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون على لقب بطل العالم في الفورمولا وان خلال جائزة أبوظبي، وكتبت: ”من أجل المجد“.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”معركة الأمراء“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام أودينيزي 1-1 وإمكانية خطف إنتر ميلان للصدارة، وتعادل يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إبراهيموفيتش ينقذ ميلان في أودينيزي“، و“الطريق مفتوح لإنتر ميلان نحو الصدارة“، و“هدف موراتا لا يكفي يوفنتوس“.

كما اهتمت بإلغاء لقاء توتنهام وستاد رين في دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”كونتي خارج دوري المؤتمر الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بجائزة أبوظبي للفورمولا وان، وكتبت: ”ماكس ضد لويس.. المواجهة النهائية“.