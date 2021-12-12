ذا صن: وكيل هالاند يطلب عمولة ضخمة في صفقة انتقال اللاعب

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الوكيل الشهير مينو رايولا بدأ مزادا علنيا بين كبار أوروبا لبيع موكله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، المرشح للرحيل في الصيف المقبل عن صفوف الفريق الألماني.

كما يبحث مينو رايولا أيضا من خلال صفقة موكله النجم النرويجي عن عمولة ضخمة تبلغ 47 مليون جنيه إسترليني (حوالي 55 مليون يورو)، وهي عمولة قياسية في صفقات اللاعبين.

ورغم المطالب المالية الكبيرة لمينو رايولا، فإن فريق مانشستر سيتي يعرف جيدا حجم الأموال المطلوبة ولن يغير خططه للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند. وبحسب الصحيفة البريطانية فقد قرروا الاستمرار في محاولة ضمه الصيف المقبل.

ويعتبر هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، هدفا لعدة أندية أوروبية كبرى، ويملك شرطا جزائيا في عقده مع بروسيا دورتموند يسمح له بالرحيل صيف 2022 مقابل مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث مينو رايولا عن الأندية التي بإمكانها أن تكون وجهة موكله الصيف المقبل، وهي بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وأكد الوكيل الشهير أن مانشستر سيتي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يهتم إيرلينغ هالاند بالانضمام له، لكن المنافسة القوية تأتي من ريال مدريد المهتم بدوره باللاعب.

وفسر رايولا تصريحاته قائلا: ”ذكرت برشلونة كمثال محتمل.. هذا لا يعني أنه سيذهب إلى أحد الأندية التي ذكرتها أمس“.

وأكدت ”ذا صن“ أن ريال مدريد يضع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هدفه الأول والتعاقد معه مجانا ويبحث عن طريقة لجمعه مع هالاند.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الفريق الإسباني مطالب بتوفير الأموال لضم المهاجم النرويجي دون أن يخرق قوانين اللعب المالي النظيف.

ويطلب هالاند راتبا سنويا يبلغ 21.5 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته 5 سنوات، ما يجعل المبلغ الإجمالي لصفقته يصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

وحصل مينو رايولا على عمولة تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني خلال صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، لكنه مطالب باقتسام عمولة هالاند مع والد اللاعب ألف إنغ هالاند، بحسب اتفاق بين الطرفين.

والمعروف أن اللاعب يرتبط عاطفيا بمانشستر سيتي، حيث كان والده لاعبا في صفوف الفريق في بداية القرن الحالي.

وتألق هالاند مع دورتموند وسجل 74 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 72 مباراة فقط.. ويمتد عقده مع دورتموند إلى 2024.