صامويل إيتو يفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

فاز نجم كرة القدم السابق صامويل إيتو برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، متفوقا على الرئيس الحالي سيدو نغويا أومبا في الانتخابات التي أقيمت، صباح اليوم السبت، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيتولى إيتو، الذي تألق في صفوف برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي خلال مسيرته الاحترافية، إدارة الاتحاد الذي واجه مشاكل لفترة طويلة تتعلق بنزاعات داخلية وسوء الإدارة ومزاعم فساد.

وحصد إيتو في الانتخابات 43 صوتا، متفوقا على منافسه سيدو نغويا الذي حصد 31 صوتا.

وكان إيتو، لاعب برشلونة السابق، البالغ 40 عاما، قد تقدم مؤخرا بطلب ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده كأس الأمم الأفريقية.

BOOM! 🎉 Samuel Eto’o is the new Cameroon 🇨🇲 Football Federation (FECAFOOT) president. Wow! Look at that. Félicitations @SamuelEtoo. 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/yGvf7indBQ — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 11, 2021

وقال إيتو للصحفيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة للترشح: ”أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبلنا بالكثير من الأشياء“.

وأكد إيتو أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه، وقال: ”سأكون الرئيس القادم للاتحاد بالرغم من كل محاولات الغش“.

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نغويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علما أن الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل.

وكان لاعب إنتر الإيطالي السابق قد أعلن عن نيته الترشح في 22 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه حان وقت ”إعادة بناء“ كرة القدم الكاميرونية.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.

ويعد إيتو أحد أساطير الكرة ليس في الكاميرون فحسب بل في القارة السمراء بأكملها، حيث تم اختياره أفضل لاعب 4 مرات أعوام 2003 و2004 و2005 و2010، كما أنه ارتدى قميص منتخب بلاده على مدار 17 عاما (1997-2014) سجل خلالها 56 هدفا في 118 مباراة.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما توج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وكان موسم 2018-2019 الأخير لإيتو كرويا إذ لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته إلى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، أنطالياسبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي في روسيا.