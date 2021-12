صامويل إيتو يفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

فاز نجم كرة القدم السابق صامويل إيتو برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، متفوقا على الرئيس الحالي سيدو نغويا أومبا في الانتخابات التي أقيمت، صباح اليوم السبت، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيتولى إيتو، الذي تألق في صفوف برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي خلال مسيرته الاحترافية، إدارة الاتحاد الذي واجه مشاكل لفترة طويلة تتعلق بنزاعات داخلية وسوء الإدارة ومزاعم فساد.

وحصد إيتو في الانتخابات 43 صوتا، متفوقا على منافسه سيدو نغويا الذي حصد 31 صوتا.

وكان إيتو، لاعب برشلونة السابق، البالغ 40 عاما، قد تقدم مؤخرا بطلب ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده كأس الأمم الأفريقية.

BOOM! 🎉

Samuel Eto’o is the new Cameroon 🇨🇲 Football Federation (FECAFOOT) president. Wow! Look at that. Félicitations @SamuelEtoo. 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/yGvf7indBQ

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 11, 2021