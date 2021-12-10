بيليه يتوقع مغادرة المستشفى في غضون أيام قليلة

قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إنه سيغادر المستشفى ويعود إلى منزله في غضون أيام قليلة بعد تلقيه علاجا كيميائيا في إطار برنامج العلاج عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.

وكان بيليه (81 عاما) المتوج بكأس العالم ثلاث مرات خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقضى نحو شهر تحت الرعاية لكنه أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو مرة أخرى الأربعاء الماضي، لاستكمال العلاج.

بيليه يدخل المستشفى مرة اخرى للعلاج من ورم في القولون أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم الأربعاء إن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه دخل المستشفى للعلاج من ورم في القولون. pic.twitter.com/0zMkRAKLhe — إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

وكتب بيليه عبر ”إنستغرام“: ”منذ أن غادرت المستشفى في 30 سبتمبر، تلقيت جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي في إطار برنامج العلاج، اليوم أنا في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث أتلقى آخر جرعة في 2021“.

وأضاف بيليه ”سأستغل هذه الفرصة للخضوع لمجموعة جديدة من الفحوص، لذا سأبقى هنا لبضعة أيام، لا تقلقوا، أنا أستعد لموسم العطلات“.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

بيليه يكشف آخر تطورات حالته الصحية https://t.co/V6J9Aq2Smh pic.twitter.com/leJapbAqtL — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

وبدا بيليه متفائلا في مقاطع فيديو تم تصويرها خلال تعافيه في سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وقال عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه ”بخير“ ويشعر بتحسن في ”كل يوم“.

ويوم أمس الخميس قالت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه إن والدها الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون سيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذه المناسبة مع الأسرة.

وقالت الابنة عبر موقع ”إنستغرام“: ”سيعود إلى المنزل في غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد مع الأسرة، هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في إطار استكمال العلاج“.

وقال المستشفى بعد العملية إن بيليه لا يزال بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي، بعد العملية الجراحية.

يذكر أن بيليه، البالغ 81 عاما، دخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

ولم يظهر بيليه كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.