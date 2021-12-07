كواترو: باريس سان جيرمان بدأ مفاوضاته مع زيدان لخلافة بوكيتينو

كشف موقع ”ديبورتيفو كواترو“ أن نادي باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الحالي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها يوم الثلاثاء، إن ”باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات مع زيدان وهم متفائلون في الوقت الحالي“.

وأضاف التقرير: ”النادي الباريسي يريد زيدان مدربا له في يناير المقبل“.

🚨🚨 INFORMACIÓN #DEPORTESCUATRO 🤝 El PSG ha abierto negociaciones con Zidane y, de momento, son optimistas 💥 El club parisino quiere a Zidane como entrenador EN ENEROhttps://t.co/ytzYlifrf1 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) December 7, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن بيئة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب صحيفة ”ليكيب“، قد سربت بالفعل أن ”هناك مشاكل مع ماوريسيو بوكيتينو، حيث يعتقد ليو أن المدرب الحالي ليس قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من فريق يضم كوكبة من النجوم“.

وكانت صحيفة ”Le Parisien“ بدورها كشفت عن عدم شعور ميسي بالراحة في باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، مؤخرا، أن ”ميسي أخبر زملاءَه في الفريق بأنه يشعر بعدم الارتياح“.

وأضافت: ”النجم الأرجنتيني يشعر وكأنه تائه في أرض الملعب؛ بسبب عدم ارتياحه في مركزه الحالي، وأسلوب مدربه بوكيتينو“.

ويتصدر باريس سان جيرمان دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وتأهل بالفعل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مانشستر سيتي، لكنه يتعرض لانتقادات بسبب الأداء المتواضع.

ولم يرتبط زيدان بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي.

لوباريزيان: ميسي غير مرتاح مع باريس سان جيرمان https://t.co/GnztwXairT pic.twitter.com/VwcQomgcBJ — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

فيما نفى ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، مؤخرا، ما تردد عن تواصل ناديه مع زيدان لتولي قيادة الفريق خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وتحدث الخليفي في تصريحات مقتضبة لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، على هامش حضوره حفل الكرة الذهبية الذي فاز بجائزته ميسي، قائلا: ”نحن سعداء للغاية بماوريسيو بوكيتينو، هو يقوم بعمل جيد ونحن نحتاج للوقت، أرى التكهنات المثارة حول تحدثنا مع مدربين آخرين، وهذا غير حقيقي“.

وأتم الخليفي حديثه: ”ليس لدينا أي تواصل مع زيدان أو مدربين آخرين“.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ذكرت تواصل سان جيرمان مع زيدان لقيادة الفريق في ظل احتمالية رحيل بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد.

وكان باريس سان جيرمان سبق وأن حاول التعاقد مع زيدان أيضًا الصيف الماضي، لكن المدرب الفرنسي طلب الحصول على فترة من الراحة، منتظرًا إمكانية تدريبه لمنتخب فرنسا في المستقبل.