ناد نرويجي يُطلق قميصا جديدا للاحتجاج على حالة حقوق الإنسان في قطر

أصبح نادي ترومسو إيل النرويجي أول نادٍ محترف في العالم يتخذ موقفا علنيًا ضد الظروف في العالم، حيث أطلق حملة جديدة بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومالكولم بيدالي احتجاجا على حالة حقوق الإنسان في قطر قبل كأس العالم 2022.

ومالكولم بيدالي هو مدافع عن حقوق العمال من كينيا وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وقد عمل كحارس أمن في قطر وتُركز أنشطته في مجال حقوق الإنسان على توثيق وفضح الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر على الإنترنت كما يقول.

وقالت هيئة الإذاعة النرويجية أواخر الشهر الماضي إن الشرطة القطرية اعتقلت صحفيين نرويجيين واحتجزتهما قرابة 30 ساعة ما أثار انتقادات للدوحة من جانب رئيس وزراء النرويج.

وأضافت الهيئة أن الصحفيين هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني كانا في قطر لإعداد تقرير عن الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وكانت استضافة قطر للبطولة التي تقام كل أربع سنوات، وهي الأولى من نوعها لدولة في الشرق الأوسط، مثيرة للجدل، إذ سلطت الضوء على ظروف العمال المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء النرويجي غوناس جار ستوير عبر ”تويتر“: ”اعتقال صحفيي الإذاعة في قطر غير مقبول. الصحافة الحرة ضرورية لديمقراطية فاعلة“.

إقامة بطولة جديدة.. نائب رئيس الفيفا يعرض التوصل لحل وسط بشأن خطة كأس العالم كل عامين https://t.co/SuMkvolbZb pic.twitter.com/glyl3ZNPMV — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وقالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية نقلا عن حساب النادي على ”تويتر“ إن ترومسو أطلق يوم الإثنين أول قميص من نوع QR-code في العالم، احتجاجًا على حالة حقوق الإنسان في قطر قبل نحو عام على انطلاق المونديال وذلك نتيجة التعاون مع منظمة العفو الدولية.

ويتميز القميص بالأشكال الهندسية المميزة التي انتشرت خلال جائحة كوفيد- 19 والتي عند مسحها ضوئيًا ترتبط بموقع يتعامل مع حقوق الإنسان وغسل الأموال عن طريق الرياضة وتحسين صورة الدول من خلال تنظيم الأحداث الرياضية.

وقال توم هوغلي المحترف السابق الذي بات مديرا للعلاقات العامة في ترومسو وهو يقدم القميص ”من خلال هذا نأمل في تحفيز المزيد من النقاش والمزيد من العمل“.

وهذا الفريق صاحب المركز الـ12 في الدوري النرويجي سيطلق قميصه الجديد يوم الأحد المقبل ضد فايكنغ خلال الجولة الأخيرة من البطولة بعدما ضمن البقاء.

وكان ترومسو في فبراير/شباط الماضي أول ناد محترف في كرة القدم في العالم يدعو إلى مقاطعة كأس العالم في قطر احتجاجا على محنة العمال المهاجرين في البلاد.

إنفانتينو: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون على مناصبهم https://t.co/GF8LkeUq9Q pic.twitter.com/FM8oIryHHB — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا في 48 صفحة الشهر الماضي أيضا انتقد وضع آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، بينما نفت حكومة قطر الاتهامات، لكنها أقرت بأن العمل لا يزال جاريا لتطوير نظام العمالة الوافدة في البلاد.

وكذلك أعلنت الدنمارك الشهر الماضي أن المنتخب الأول للبلاد يخطط لاتخاذ عدة خطوات لإلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان في قطر بعد تأهله للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية.

وقال الاتحاد إن راعيي ملابس تدريب المنتخب سيفسحان المجال أمام وضع رسائل انتقاد لقطر كما سيقلصان عدد زياراتهما للدوحة لتجنب أي أنشطة تجارية من شأنها الترويج للأحداث هناك.

وتستضيف قطر حاليا كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا برعاية الفيفا في أحدث استعداد لاستضافة كأس العالم 2022.