لوباريزيان: ميسي غير مرتاح مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”Le Parisien“ عن عدم شعور الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالراحة في باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، يوم الإثنين، أن ”ميسي أخبر زملاءَه في الفريق بأنه يشعر بعدم الارتياح“.

وأضافت: ”النجم الأرجنتيني يشعر وكأنه تائه في أرض الملعب، بسبب عدم ارتياحه في مركزه الحالي، وأسلوب مدربه ماوريسيو بوكيتينو“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”اللاعبين لم يوجهوا أصابع اللوم تجاه المدرب على شكوى ميسي، مشيرين إلى أن النجم الأرجنتيني، لم يطلب من البداية أي شيء من المدرب بشأن تمركزه في الملعب“.

من جانبها، أشارت صحيفة ”ليكيب“، إلى أن بوكيتينو، لا يزال يعاني من إيجاد خطة لعب متماسكة لباريس سان جيرمان، وظهر ذلك خلال التعادلين المتتاليين، ضد نيس، ولانس في الدوري الفرنسي.

وأوضحت، أن بوكيتينو مستمر في البحث عن التشكيلة المثالية لسان جيرمان، كما أنه لم يلعب بعد، بالتشكيلة الأساسية نفسها، أكثر من مرة.

Leo Messi 🇦🇷 dit à ses coéquipiers qu’il se sent peu à l’aise dans l’équipe. Il est souvent perdu sur le terrain, mais les joueurs n’en veulent pas à Mauricio Pochettino car il n’avait pas demandé son arrivée à la base. (Le Parisien) https://t.co/zSoggry3Zo — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 6, 2021

وذكرت أنه مع غياب البرازيلي نيمار داسيلفا، لمدة طويلة، بسبب الإصابة، ووضع كيليان مبابي على اليسار، تظل هناك عدة شكوك حول مركز ميسي في الهجوم.

وشارك ميسي في 12 مباراة منذ انضمامه لباريس سان جيرمان، وتمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

وحصل ليونيلي ميسي مؤخرًا، على جائزة الكرة الذهبية، والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم سنويًا، من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب وسط تشيلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو.

وكان ميسي قد انضم لباريس سان جيرمان بشكل مجاني، في نهاية سوق الانتقالات الصيفية، عقب فشل برشلونة في تسجيل عقده الجديد.

يذكر أن موقع ”أوبتا“ المتخصص في مجال الإحصائيات، قد أشار إلى أن نسبة عدد أهداف ميسي، تراجعت بين موسم 2020-2021، و2021-2022 (من 0,9 هدف في المباراة إلى 0,2 هدف)، ما يعني تراجع المستوى التهديفي للنجم الأرجنتيني كثيرًا.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الحالي، برصيد 42 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، فريق رين، بعد مرور 17 جولة.