الصحف الرياضية: "الحل هو ديمبلي".. "لقب الدوري الإيطالي بين 4 أندية".. و"هاميلتون يكسب المعركة"

شكل فوز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة السعودية للفورمولا ون، وفوز مانشستر يونايتد في أول لقاء لمدربه الجديد الألماني رالف رانجنيك، ومصير 4 أندية إسبانية في دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية وتقييم عمل كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وغياب كريم بنزيما عن لقاء إنتر ميلان، وفوز روسيا بلقب كأس ديفيز للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وكتبت: ”عالٍ“، و“ألابا – ميليتاو: كيف تنسى فاران وراموس في 100 يوم“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة السعودية للفورمولا ون، وكتبت: ”هاميلتون ينجو من فيرستابن“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد الحاسم في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، وكتبت: ”أوبلاك – سواريز: صيغة المعجزة في بورتو“.

الصحيفة اهتمت بفوز رايو فاليكانو على إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”رايو فاليكانو بين الكبار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الحاسمة في دوري أبطال أوروبا وحاجة الفريق الإسباني للفوز، وكتبت: ”الحل هو ديمبلي.. سلاح هجومي لبايرن ميونخ“.

الصحيفة تحدثت عن خطة برشلونة للتخلص من لاعبين، وكتبت: ”برشلونة يسرع التخلص من لاعبين بعد لقاء دوري الأبطال“.

كما اهتمت بغياب كريم بنزيما عن ريال مدريد أمام إنتر ميلان، وكتبت: ”بنزيما يغيب أمام إنتر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وأخباره قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أنسو فاتي لا يصل في الوقت للعب في ميونخ“، و“الاعتماد على ديمبلي“.

الصحيفة تحدثت عن جائزة السعودية للفورمولا ون.

كما اهتمت بصراع تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكتبت: ”رد قاس من تيباس على فلورنتينو بيريز“.

الصحيفة اهتمت بفوز روسيا بكأس ديفيز للتنس، وكتبت: ”روسيا تفوز بلقبها الثالث في كأس ديفيز“.

آس

ركزت الصحيفة على الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تلعب 4 فرق إسبانية من أجل البقاء في المنافسة، وكتبت: ”الحياة أو الموت“، و“فياريال وبرشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد تلعب من أجل الاستمرار في دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن جائزة السعودية للفورمولا ون، وكتبت: ”هاميلتون يكسب المعركة“.

الصحيفة اهتمت بالصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، وكتبت: ”يوفيتش مستعد.. يشارك كلاعب رسمي أمام إنتر ميلان“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على جائزة السعودية للفورمولا ون وفوز البريطاني لويس هاميلتون وكتبت: ”سباق اللقب يشتعل.. هاميلتون فاز في وقت ناور فيه فيرستابن“.

كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 1-0 في أول لقاء للمدرب الألماني رالف رانجنيك، وكتبت: ”الجري متحدين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزة السعودية للفورمولا ون وفوز البريطاني لويس هاميلتون ليتعادل مع الهولندي فيرستابين في الصدارة، وكتبت: ”معركة القرن“.

كما اهتمت بتعادل أولمبيك ليون أمام بوردو 2-2 وهزيمة سانت إيتيان أمام رين 5-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليون المعاناة مستمرة“، و“بويل نهاية الإقامة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على جنوى 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس مع توتر الأعصاب“.

كما اهتمت الصحيفة بالصراع على لقب الدوري الإيطالي بين نابولي وميلان وإنتر ميلان وأتلانتا، وكتبت: ”لقب الدوري الإيطالي بين 4 أندية“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا ون، وكتبت: ”النهاية مذهلة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على جنوى 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الساحر كوادرادو مع ديبالا“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إبراهيموفيتش أمام ليفربول: ميلان صدقونا“، و“إنتر يواجه غدا ريال مدريد: إنزاغي نهم“.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا ون، وكتبت: ”هاميلتون يفوز بسرعة“.