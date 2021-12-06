ليكيب: أسلوب بوكيتينو يثير الشكوك في باريس سان جيرمان

يثير المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشكوك داخل باريس سان جيرمان بشأن قدرته على قيادة فريق يملك عدة نجوم وفرض احترامه داخل غرف الملابس وتحقيق أهداف الفريق الباريسي قاريا عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن المدرب الأرجنتيني فقد تقدير غرف الملابس بسبب مرونته، كما أن مجموعة النجم ليونيل ميسي التي تتكون من الأرجنتينيين والبرازيليين تشك في قدرته على قيادة الفريق.

ويأتي ذلك رغم كون باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بعد 11 جولة، حيث توج بطلا للخريف الشرفي، كما ضمن مكانا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكن كثاني المجموعة، وهو ما يجعله في مواجهة قوية أمام أحد الأندية المتصدرة.

وبحسب الصحيفة، فإن النتائج الحالية في الدوري الفرنسي والأخيرة في دوري أبطال أوروبا تؤكد أن الفريق خارج التغطية، وهناك عدة قضايا تحتاج إجابات من المدرب الأرجنتيني والتدخل لإصلاحها سريعا.

ويفتقد الفريق لهوية تكتيكية واضحة والروح الجماعية وإبراز ردة الفعل أمام عدة مواقف كان خلالها الفريق عاجزا عن تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف.

نهاية المباراة 1⃣-1⃣ 🔚

هدف اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء أنقذ #باريس_سان_جيرمان من الخسارة ⚽️ ويعود بنقطة من ملعب فريق لانس!#لانس_باريس#الدوري_الفرنسي#إرم_سبورت pic.twitter.com/wgUHtzRxCh — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وداخل الفريق بدأت الأجواء تتوتر بشأن المدرب الأرجنتيني والبداية من غرفة الملابس، حيث بدأ عدة لاعبين يشكون في قدرات المدرب ويجدون صعوبة في إيجاد طريقهم داخل الملعب، وهو ما يفسر الصعوبات الجماعية للفريق.

وتعني الأجواء داخل غرف الملابس أن الأسلوب المتبع داخل باريس سان جيرمان والمردود الفني أقل من المتوقع في ظل الإمكانيات البشرية والنجوم المتاحة للعمل تحت تصرف المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه ”حتى في الدوحة القطرية، المكان الذي يسير من خلاله باريس سان جيرمان، بدأت الشكوك بشأن قدرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن ليس لدرجة التفكير في تغييره، فما زال المدرب يحظى بالتقدير لأسلوبه الدبلوماسي ومرونته، لكن، لكل شيء حدود، وقد تتغير الأوضاع والمواقف في المستقبل القريب“.

وأشارت: ”النتائج المحققة حاليا تمنح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نقاطا إيجابية لصالحه لكون الفريق ما زال في المنافسة على كل الألقاب، لكن الأمر يحتاج منه للتفكير والبحث عن حلول لكل مشاكل الفريق وتفعيل كل النجوم وإثبات أنه المدرب المناسب لفريق باريس سان جيرمان“.