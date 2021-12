حقق رقمًا تاريخيًا.. فرايبورغ يسحق بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في الدوري الألماني

أحرز فرايبورغ 6 أهداف في الشوط الأول ليسحق مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في أفضل أول 45 دقيقة لفريق خارج أرضه في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، ويتقدم للمركز الرابع.

وأصبح فرايبورغ أول فريق يحرز 5 أهداف خارج أرضه في أول 25 دقيقة من المباراة وسط انهيار بروسيا مونشنغلادباخ.

25- SC Freiburg has become the first away team in BL history to score five goals in the first 25 minutes. Before that, only Gladbach had managed this at home against Braunschweig in October 1984. Historic. #BMGSCF pic.twitter.com/Xfivfgltx4

— OptaFranz (@OptaFranz) December 5, 2021