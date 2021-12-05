حقق رقمًا تاريخيًا.. فرايبورغ يسحق بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في الدوري الألماني

أحرز فرايبورغ 6 أهداف في الشوط الأول ليسحق مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في أفضل أول 45 دقيقة لفريق خارج أرضه في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، ويتقدم للمركز الرابع.

وأصبح فرايبورغ أول فريق يحرز 5 أهداف خارج أرضه في أول 25 دقيقة من المباراة وسط انهيار بروسيا مونشنغلادباخ.

25- SC Freiburg has become the first away team in BL history to score five goals in the first 25 minutes. Before that, only Gladbach had managed this at home against Braunschweig in October 1984. Historic. #BMGSCF pic.twitter.com/Xfivfgltx4 — OptaFranz (@OptaFranz) December 5, 2021

ومنح ماكسيميليان إجشتاين التقدم لفرايبورغ بتسديدة من مدى قريب.

وبعد ذلك بثلاث دقائق قفز كيفن شاده أعلى من مراقبه ليهز الشباك بضربة رأس ثم أضاف فيليب لينهارت الهدف الثالث في الدقيقة 12.

ولم يتوقف الأمر عند هذا، وهز نيكولاس هوفلر الشباك بضربة رأس ليجعل النتيجة 4/0.

وأكمل لوكاس هولر الخماسية في الدقيقة 24 بضربة رأس من مدى قريب بعد فشل دفاع بروسيا مونشنغلادباخ في إبعاد ركلة حرة.

وسجل نيكو شولتربيك الهدف السادس بضربة رأس أخرى في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول وسط صيحات استهجان من جماهير بروسيا مونشنغلادباخ ضد فريقها.

🔥🔥#فرايبورغ أحرز 6 أهداف في الشوط الأول ليسحق مضيفه بروسيا #مونشنغلادباخ 6/0 في أفضل أول 45 دقيقة لفريق خارج أرضه في تاريخ #الدوري_الألماني#إرم_سبورت pic.twitter.com/k48xcqm4sz — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وكان الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الألماني الذي تقدم 60 /في الشوط الأول هو بروسيا مونشنغلادباخ عندما سحق بروسيا دورتموند 12/0 في 1978.

ولجأ فرايبورغ لتهدئة اللعب في الشوط الثاني، ورغم ذلك كان الطرف الأخطر على المرمى، حيث استسلم فريق المدرب آدي هوتر تمامًا لمصيره.

رقم ليفاندوفسكي

ويوم أمس السبت، واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، تمزيق شباك فريقه السابق بروسيا دورتموند، في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وسجل ليفاندوفسكي هدف التعادل لبايرن ميونخ من تسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة التاسعة.

التحقيق مع جودي بيلينغهام بعد تصريحاته ضد حكم مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ https://t.co/Mcz83R8lDt pic.twitter.com/wrP95kMIQs — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات إن ليفاندوفسكي سجل هدفه رقم 117 خارج الديار في الدوري الألماني، معادلًا الرقم القياسي في المسابقة قبل أين يعود ويسجل هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 118 هدفًا خارج الديار.

وكان الرقم السابق مسجلًا باسم الألماني كلاوش فيشر، أسطورة شالكة، قبل أن يتمكن النجم البولندي صاحب الـ33 عامًا من معادلته ثم تحطيمه.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته في قائمة هدافي الدوري الألماني وسجل 16 هدفًا متقدمًا بـ4 أهداف عن التشيكي باتريك ستشيك لاعب باير ليفركوزن، في حين يملك إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند 11 هدفًا.