رياضة

حقق رقمًا تاريخيًا.. فرايبورغ يسحق بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في الدوري الألماني
تاريخ النشر: 05 ديسمبر 2021 19:08 GMT
تاريخ التحديث: 05 ديسمبر 2021 20:00 GMT

حقق رقمًا تاريخيًا.. فرايبورغ يسحق بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في الدوري الألماني

فرايبورغ يملك 23 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

أحرز فرايبورغ 6 أهداف في الشوط الأول ليسحق مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 6/0 في أفضل أول 45 دقيقة لفريق خارج أرضه في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، ويتقدم للمركز الرابع.

وأصبح فرايبورغ أول فريق يحرز 5 أهداف خارج أرضه في أول 25 دقيقة من المباراة وسط انهيار بروسيا مونشنغلادباخ.

ومنح ماكسيميليان إجشتاين التقدم لفرايبورغ بتسديدة من مدى قريب.

وبعد ذلك بثلاث دقائق قفز كيفن شاده أعلى من مراقبه ليهز الشباك بضربة رأس ثم أضاف فيليب لينهارت الهدف الثالث في الدقيقة 12.

ولم يتوقف الأمر عند هذا، وهز نيكولاس هوفلر الشباك بضربة رأس ليجعل النتيجة 4/0.

وأكمل لوكاس هولر الخماسية في الدقيقة 24 بضربة رأس من مدى قريب بعد فشل دفاع بروسيا مونشنغلادباخ في إبعاد ركلة حرة.

وسجل نيكو شولتربيك الهدف السادس بضربة رأس أخرى في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول وسط صيحات استهجان من جماهير بروسيا مونشنغلادباخ ضد فريقها.

وكان الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الألماني الذي تقدم 60 /في الشوط الأول هو بروسيا مونشنغلادباخ عندما سحق بروسيا دورتموند 12/0 في 1978.

ولجأ فرايبورغ لتهدئة اللعب في الشوط الثاني، ورغم ذلك كان الطرف الأخطر على المرمى، حيث استسلم فريق المدرب آدي هوتر تمامًا لمصيره.

رقم ليفاندوفسكي
ويوم أمس السبت، واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، تمزيق شباك فريقه السابق بروسيا دورتموند، في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وسجل ليفاندوفسكي هدف التعادل لبايرن ميونخ من تسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة التاسعة.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات إن ليفاندوفسكي سجل هدفه رقم 117 خارج الديار في الدوري الألماني، معادلًا الرقم القياسي في المسابقة قبل أين يعود ويسجل هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 118 هدفًا خارج الديار.

وكان الرقم السابق مسجلًا باسم الألماني كلاوش فيشر، أسطورة شالكة، قبل أن يتمكن النجم البولندي صاحب الـ33 عامًا من معادلته ثم تحطيمه.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته في قائمة هدافي الدوري الألماني وسجل 16 هدفًا متقدمًا بـ4 أهداف عن التشيكي باتريك ستشيك لاعب باير ليفركوزن، في حين يملك إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند 11 هدفًا.

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