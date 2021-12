التحقيق مع جودي بيلينغهام بعد تصريحاته ضد حكم مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

يواجه الدولي الإنجليزي جودي بيلينغهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند، تحقيقًا من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد تعليقاته ضد الحكم فيليكس زواير، الذي أدار مباراة أسود فيستفاليا أمام بايرن ميونخ، أمس السبت، في قمة الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

وعبّر بيلينغهام عن انزعاجه، بشكل خاص، من احتساب الحكم زواير ركلة جزاء لبايرن ميونخ، بعد لمسة يد على ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند، سجل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز للفريق البافاري 3/2 في الدقيقة 77.

Jude Bellingham on Felix Zwayer: "You give a referee that has match fixed before the biggest game in Germany, what do you expect?" [Viaplay] #BVB

