التحقيق مع جودي بيلينغهام بعد تصريحاته ضد حكم مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

يواجه الدولي الإنجليزي جودي بيلينغهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند، تحقيقًا من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد تعليقاته ضد الحكم فيليكس زواير، الذي أدار مباراة أسود فيستفاليا أمام بايرن ميونخ، أمس السبت، في قمة الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

وعبّر بيلينغهام عن انزعاجه، بشكل خاص، من احتساب الحكم زواير ركلة جزاء لبايرن ميونخ، بعد لمسة يد على ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند، سجل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز للفريق البافاري 3/2 في الدقيقة 77.

Jude Bellingham on Felix Zwayer: "You give a referee that has match fixed before the biggest game in Germany, what do you expect?" [Viaplay] #BVB — BVB Buzz (@BVBBuzz) December 4, 2021

وقال بيلينغهام، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد المباراة: ”أنتم تمنحون إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، لحكم متهم بالتلاعب في نتائج المباريات، ماذا تتوقعون؟“.

وأضاف: ”بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء.. هوميلز لم ينظر حتى إلى الكرة، وكان يقاتل للحصول عليها، لكنها لمسته.. يمكنكم إلقاء نظرة على الكثير من القرارات في المباراة“.

وقال أنتون ناخراينر، رئيس لجنة الرقابة التابعة لاتحاد الكرة الألماني: ”لجنة الرقابة ستدرس البيان الذي أدلى به جودي بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند لأهميته بموجب قانون الرياضة“.

وسبق أن تم إيقاف فيليكس زواير لمدة 6 أشهر،العام 2005، بعد تورطه بفضيحة تلاعب في نتائج المباريات، مع الحكم السابق ربرت هويزر.

من جهته علق فيليكس زواير حكم مباراة بروسيا دورتموند بايرن ميونخ، على الجدل بشأن قراراته في مباراة القمة.

وقال: ”لقد رأيت لمس الكرة لذراعه (هوميلز) للوهلة الأولى، والسؤال كان بالنسبة لي: هل كانت ذراعه ممدودة بعيدًا عن جسده أم لا؟ وهو ما لم أستطع التيقن منه في لحظتها“.

وأضاف: ”تواصلت مع حكم الفيديو المساعد مباشرة، وأخبرني أن ذراع هوميلز كانت ممدودة وخرجت عن وضعها الطبيعي، وبعدها ذهبت لمشاهدة الحالة بنفسي، وأدركت حينها أنها ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس“.

وعن عدم احتسابه ركلة جزاء لماركو رويس، قال: ”رأيت أن هناك تلامسًا في الجزء العلوي من الجسم بين اللاعبين، لكنه التحام طبيعي بالنسبة لي، وفي مثل هذه الحالات لا يوجد أبيض أو أسود، بل تُحتسب المخالفة إذا كان هناك تدخل قوي“.

وأتم: ”أبلغت حكم الفيديو المساعد على الفور بتقييمي للحالة، وكان السؤال حينها ما إذا كان هناك احتكاك بطريقة أخرى لم ألحظها، فجاءت الإجابة بالنفي، وبالتالي لم تكن هناك ركلة جزاء، ولم يكن هناك هناك داعٍ بالنسبة لي لمراجعتها عبر شاشة الفار“.