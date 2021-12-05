الصحف الرياضية: "دوري فينيسيوس جونيور".. و"بايرن ميونخ ما زال مستعصيا على الحل"

شكلت نتائج الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، التي شهدت تعزيز ريال مدريد الصدارة وفوز بايرن ميونخ في لقاء القمة على بروسيا دورتموند وخسارة تشيلسي وفوز مانشستر سيتي وفقدان نابولي الصدارة لصالح ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بجائزة السعودية للفورمولا وان، ودعوة رالف رانجنيك للسير أليكس فيرغسون للعشاء لمعرفة كيفية إعادة مانشستر يونايتد، وتأهل روسيا لنهائي كأس ديفيز للتنس لمواجهة كرواتيا، وإصابة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 2-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني مع استمرار تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”دوري فينيسيوس جونيور“.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة برشلونة في ملعبه أمام ريال بيتيس 1-0، وكتبت: ”تأثير خوانمي ينهي خط تشافي هيرنانديز“، وعن هزيمة أتلتيكو مدريد في ملعبه أمام ريال مايوركا 2-1، كتبت: ”هدف كوبو في أتلتيكو مدريد ضائع“.

الصحيفة اهتمت بتأهل المنتخب الروسي لنهائي كأس ديفيز للتنس للمرة السادسة في تاريخه.

كما تحدثت عن جائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”جائزة السعودية للفورمولا وان: مركز انطلاق أول لهاميلتون وعودة مستحيلة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال بيتيس 1-0 في ”كامب نو“ في إطار الدوري الإسباني، وقبل مواجهة بايرن ميونخ، وكتبت: ”تعثر قبل النهائي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر يفوز لكنه يخسر كريم بنزيما“.

الصحيفة اهتمت بتقديم بيدري وأليكيا جائزة كوبا والكرة الذهبية النسائية لجماهير ”كامب نو“، وكتبت: ”بيدري وأليكسيا الفرح العظيم للكامب نو“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وكتبت: ”بايرن ميونخ ما زال مستعصيا على الحل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال بيتيس 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فرملة“.

كما تحدثت عن احتفال ”كامب نو“ ببيدري الفائز بجائزة كوبا وأليكسيا الفائزة بالكرة الذهبية النسائية، وكتبت: ”كامب نو يحتفل ببيدري وأليكسيا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر لا يخطئ لكنه يفقد كريم بنزيما“.

كما اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا 2-1 في ملعبه، وكتبت: ”فريق سيميوني يخسر طريقه في النهاية“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن ضد الجدار واليوم كرة اللقب“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على ريال سوسيداد وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يكسر الدوري“.

كما اهتمت بهزيمة برشلونة أمام ريال بيتيس 1-0، وكتبت: ”لا هدف لا ورود“، وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا 2-1، وكتبت: ”كوبو يدفع أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان والصراع المحتمل بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وبداية المدرب الألماني رالف رانجنيك بلقاء كريستال بالاس، وكتبت: ”رانجنيك يخطط لموعد عشاء مع السير أليكس فيرغسون لشرح كيفية إعادة مانشستر يونايتد للطريق الصحيح“.

كما اهتمت بالفوز الأول لنيوكاسل يونايتد، وجاء على حساب بيرنلي 1-0، وكتبت: ”إنه هاو.. الذهاب للأمام“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام وست هام يونايتد 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وأخطاء الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل لانس وباريس سان جيرمان 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”العرض والبرودة“.

كما اهتمت بهزيمة أولمبيك مارسيليا في ملعبه أمام ستاد ريمس 2-1، وكتبت: ”ضربة رغد في مارسيليا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”هاميلتون مركز انطلاق أول وفيرستابن عند الخطأ“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة نابولي أمام أتلانتا وفقدانه الصدارة وتراجعه للمركز الثالث في الدوري الإيطالي لصالح ميلان المنتصر على ساليرنيتانا 2-0، وإنتر ميلان الفائز على روما 3-0 ليصعد للمركز الثاني، وكتبت: ”التجاوز المزدوج“، و“مورينيو أماركود هو كابوس“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”درع أليغري: يجب علينا أن نفوز“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”كرة اللقب الأولى لماكس“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز أتلانتا على نابولي 3-2 و فوز ميلان على ساليرنيتانا 2-0 وإنتر ميلان على روما 3-0، وكتبت: ”ميلان يعود للصدارة وهذه أتلانتا وهذا إنتر ميلان“.

الصحيفة تحدثت عن بيدري، نجم برشلونة الشاب، الفائز بجائزة الفتى الذهبي، وكتبت: ”مطرقة بيدري“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”لويس في مركز الانطلاق الأول“.