ترتيب الحذاء الذهبي.. استمرار تقدم ليفاندوفسكي ومحمد صلاح

واصل كبار المرشحين للفوز، خاصة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ وحامل اللقب، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تقدمهم في ترتيب جائزة الحذاء الذهبي، الذي ما زال يتصدره لاعبان من الدوري النرويجي، الذي تبقى فيه جولتان قبل النهاية.

ويتصدر الترتيب اللاعبان من الدوري النرويجي، أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، ومواطنه توماس أولسن، لاعب ليلستروم، برصيد 37.5 نقطة من 25 هدفا.

وصعد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، متصدر هدافي الدوري الألماني، للمركز الثالث برصيد 32 نقطة من 16 هدفا، ويتقدم ترتيب المرشحين الكبار للجائزة.

فيما صعد المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، للمركز السابع برصيد 26 نقطة من 13 هدفا، ويحتل التشيكي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 12 هدفا.

فيما يملك النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، والكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 22 نقطة من 11 هدفا.

ويملك البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، والإسباني خوان ميغيل لوبيز، مهاجم ريال بيتيس، 20 نقطة من 10 أهداف.

وكان ليفاندوفسكي قد توج بجائزة الحذاء الذهبي العام الماضي، التي تُمنح منذ عام 1968 لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وسجل هداف بايرن ميونخ، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في البوندسليغا، 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد المسجل باسم النجم السابق لبايرن الراحل غيرد مولر، الذي كان قد حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، فإن عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات، فإن عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 16 هدفا – 32 نقطة.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول): 13 هدفا – 26 نقطة.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا) والتشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن): 12 هدفا – 24 نقطة.

4- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) والكندي جوناثان دافيد (ليل)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 11 هدفا – 22 نقطة.

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) والإسباني خوان ميغيل (ريال بيتيس: 10 أهداف – 20 نقطة.